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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTürkiye'yi sarsan kaza... Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Dünya Türkiye'yi sarsan kaza... Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
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Dünya
12.03.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Türkiye'yi sarsan kaza... Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

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Türkiye'yi sarsan kaza... Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen ve içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Feci olayda 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktan ilk görüntüler ajanslara ulaştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada uçağın enkazında bulunan 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan feci kazada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerinin İran Şehrekürd Havalimanı’ndaki çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı.

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  • Türk jetini arama kurtarma çalışmalarından ilk görüntüler
  • Türk jetini arama kurtarma çalışmalarından ilk görüntüler
  • Türk jetini arama kurtarma çalışmalarından ilk görüntüler
  • Türk jetini arama kurtarma çalışmalarından ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İran'da düşen jetin enkazından ilk fotoğraflar geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, İran'da Başaran Holding'e ait özel jetin düştüğü bölgede arama faaliyetlerinin kötü hava şartlarına rağmen sürdürüldüğünü ifade etti.
Büyükelçi Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Son dakika: Türk özel jeti İranda düştü... Uçakta bulunan 11 kişi öldü
Son dakika: Türk özel jeti İran'da düştü... Uçakta bulunan 11 kişi öldü

7 CENAZE HELİKOPTERLE DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi. 

Türkiyeyi sarsan kaza... Acılı aileler İrana gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: UÇAK KAZASINDAKİ 11 CESEDE ULAŞILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir. Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

Türkiyeyi sarsan kaza... Acılı aileler İrana gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

TSK UÇAK GÖNDERDİ

TSK, "Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Türkiyeyi sarsan kaza... Acılı aileler İrana gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

MOTORDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu. 

 

 

 

 

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