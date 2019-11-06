Türkiye’yi övdü diye Yunan gazeteci hedefte
TÜRKİYE ile Yunanistan’daki mülteci kamplarını kıyaslayarak “Ülkemden utanç duyuyorum” diye yazan Alman Bild gazetesinin Atina muhabiri Liana Spiropulu, Yunan medyası tarafından ağır şekilde eleştirildi.
Yazarları arasında bir dönem terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın koruması olan Savvas Kalenderidis’in de bulunduğu Dimokratia gazetesi sürmanşetten yayınladığı haberde “Düşman içeride. Ülkesine küfür edip (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın mülteci kamplarını öven Yunan” başlığını kullandı. Spiropulu’nun Bild’deki yazısını para karşılığı yazdığını ima eden Dimokratia gazetesi, “Ülkemizi rezil etti. Türk medyası bayram ediyor” dedi. Yaklaşık iki hafta önce Türkiye’deki iki kampı gezen Spiropulu, “Yunanistan 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye’de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Türkiye’deki kamplar 5 yıldızlı otele benziyordu” diye yazmıştı.
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