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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.04.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Türkiye'yi hedef aldı, Yunanistan'ı karıştırdı!

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Türkiye'yi hedef aldı, Yunanistan'ı karıştırdı!

Kendi partisi dahil siyasilerden yoğun tepki alan Savunma Bakanı Kammenos için ana muhalefet yazılı açıklama yaptı, "Geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir" dedi.

Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesinde depreme yol açtı. Yunanistan'daki siyasi partilerin tepkisini çeken Kammenos, milliyetçi söylemleriyle tanınıyor. Yunan bakan, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini iddia etti. Ayrıca, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirdi.

BBC'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Kammenos'un sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP), yazılı açıklamasında Savunma Bakanı'nı yerden yere vurdu: "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri 'isabetsiz' ve de 'abartılı' olarak niteledi. Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" dedi. Ilımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi. Theodorakis ayrıca, Kammenos'u Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle suçladı.

Panos Kammenos, koalisyon hükümetinin küçük ortağı konumundaki milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisi lideri. ANEL üyeleri de parti liderini eleştirdi. ANEL milletvekili ve aynı zamanda Panos Kammenos'un kuzeni Dimitris Kammenos da, savunma bakanının bu çıkışlarını abartılı olarak niteledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis de, Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin 'rehin alındıkları' yolundaki ifadelerinin isabetsiz olduğu yorumunu yaptı.

Atina'dan gelen açıklamalara hafta sonu yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" demişti.

 

 

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