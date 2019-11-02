‘Türkiye’yi düşmana dönüştürmek istemiyoruz’
TÜRKİYE ile Rusya arasında 22 Ekim tarihinde varılan Soçi Mutabakatı sonrasında verdiği ilk röportajda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’den bir düşman yaratmak istemediklerini, bu konuda Rusya ve İran gibi dostlara iş düştüğünü söyledi.
Soçi Mutabakatı’nı “Geçici bir anlaşma” olarak nitelendiren Esad, kademeli olarak devlet otoritesinin kuzeye yayılacağını belirterek “sahadaki yeni gerçekliğe saygı duyulacağını” kaydetti.
Devlet televizyonuna verdiği demeçte Esad, Kürtlerden ellerindeki, çoğunluğu ABD’den gelen silahları Suriye ordusuna hemen teslim etmelerini istemeyeceğini, rejim ordusunun öncelikle bu bölgelerde kontrolü sağlayacağını belirtti. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e de değinen Esad, “Burada çözüm için iki yol var. Buradaki Nusra militanları Türkiye’ye çekilmeyi kabul etmedikleri takdirde birinci seçenek olarak silah bırakarak Suriye devleti bünyesinde rehabilitasyon görmeyi kabul etmeleri gerek. İkinci seçenek ise bizimle savaşmaları. Üçüncü yolu yok” diye konuştu.
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