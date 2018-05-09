Türkiye'yi bypass eden haritaya çok sert tepki!
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderleri, Binyamin Netanyahu, Aleksis Çipras ve Nikos Anastasiadis’in gerçekleştirdikleri zirvede, doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının Türkiye by-pass edilerek Akdeniz’in ortasından geçecek boru hattıyla AB’ye ulaştırma projesine sert tepki gösterdi. Akıncı, East-Med adı verilen boru hattı projesinin Kıbrıs’ta barış çabalarına büyük zarar vereceğini ve bölünmüşlüğe hizmet edeceğini söyledi.
Kıbrıs Rum yönetiminde önceki gün yapılan 3’lü zirvede, boru hattı konusunda somut kararlar alındığına dikkat çeken Akıncı, “Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen Anastasiadis-Çipras ve Netanyahu Doğu Akdeniz doğal gazının Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan ve İtalya güzergâhından Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören proje konusunda bu yıl anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Bunun ötesinde AB’nin bu projeye finansman desteği sağladığı da bilinmektedir. Daha önce de defalarca açıkladığım gibi, bu bir barış rotası değildir” dedi.
Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarında Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu belirten Akıncı, gazın en ucuz ve en hızlı Türkiye üzerinden AB pazarlarına ulaştırılmasının akıl yolu olduğuna dikkat çekti.
Akıncı, “Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlayacak yol budur. 14 yıl önce Güney Kıbrıs’ı AB’ye tek başına almakla işlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir. Bu gelişme, Kıbrıs’ta bölünmüşlüğe hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır” diye konuştu.
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