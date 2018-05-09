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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
09.05.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Türkiye'yi bypass eden haritaya çok sert tepki!

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Türkiye'yi bypass eden haritaya çok sert tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderleri, Binyamin Netanyahu, Aleksis Çipras ve Nikos Anastasiadis’in gerçekleştirdikleri zirvede, doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının Türkiye by-pass edilerek Akdeniz’in ortasından geçecek boru hattıyla AB’ye ulaştırma projesine sert tepki gösterdi. Akıncı, East-Med adı verilen boru hattı projesinin Kıbrıs’ta barış çabalarına büyük zarar vereceğini ve bölünmüşlüğe hizmet edeceğini söyledi.

Kıbrıs Rum yönetiminde önceki gün yapılan 3’lü zirvede, boru hattı konusunda somut kararlar alındığına dikkat çeken Akıncı, “Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen Anastasiadis-Çipras ve Netanyahu Doğu Akdeniz doğal gazının Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan ve İtalya güzergâhından Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören proje konusunda bu yıl anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Bunun ötesinde AB’nin bu projeye finansman desteği sağladığı da bilinmektedir. Daha önce de defalarca açıkladığım gibi, bu bir barış rotası değildir” dedi.

Türkiyeyi bypass eden haritaya çok sert tepki

Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarında Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu belirten Akıncı, gazın en ucuz ve en hızlı Türkiye üzerinden AB pazarlarına ulaştırılmasının akıl yolu olduğuna dikkat çekti.

Akıncı, “Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlayacak yol budur. 14 yıl önce Güney Kıbrıs’ı AB’ye tek başına almakla işlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir. Bu gelişme, Kıbrıs’ta bölünmüşlüğe hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır” diye konuştu.

 

 

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