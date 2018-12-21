Türkiye’yi ‘baypas’ projesine imza kararı
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz doğalgazını deniz altından 2 bin kilometrelik boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırma konusunda anlaşmaya vardı.
Mutabakata İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in İsrail’in Ber Şeva kentinde düzenledikleri zirvede varıldı. Toplantıda Türkiye’yi ‘baypas’ eden projeye desteğini yineleyen ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da hazır bulundu. Liderler, İsrail’den başlayarak Kıbrıs ve Girit adaları ve ardından Yunanistan ana karasından İtalya’ya ulaşacak boru hattı konusundaki anlaşmanın, şubat ayında Yunanistan’da yapılacak zirvede imzalanacağını duyurdu. Beş yılda inşa edilmesi ve 7 milyar dolara mâl olması beklenen proje, İsrail açıklarında keşfedilen doğalgaz kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırmayı hedefliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle