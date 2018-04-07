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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İpek YEZDANİ
07.04.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

‘Türkiye’yi Avrupa ailesinde isteriz’

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
‘Türkiye’yi Avrupa ailesinde isteriz’

Üst düzey Türk yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye gelen İngiltere Lordlar Kamarası ve İngiltere Kraliçesi’nin hukuk danışmanlarından Lord Carlile, “Türkiye’nin Rusya’yla olan ekonomik ilişkilerinin bir sonucu olarak müttefiklik ilişkileri değişecekse, bu durumun şu anda NATO ülkeleri açısından endişe verici olduğunu” söyledi. Lord Carlile, “Bana göre Türkiye, Batı’nın bir parçasıdır, İngilizlerin çoğu da Türkiye’yi Rusya ailesinden ziyade Avrupa ailesinin bir parçası olarak görmek istiyorlar” dedi.

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nin davetiyle Türkiye’ye gelen İngiltere’de Lordlar Kamarası Üyesi ve İngiltere Kraliçesi’nin hukuk danışmanlarından Lord Alexander Charles Carlile, bir grup Türk gazeteciyle İstanbul’da bir araya geldi. 

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin Lord Carlile, “Uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde yapıldığı sürece bir devletin ülke dışındaki bir terörist örgüte saldırmasını engelleyen bir yasak bulunmamaktadır. Terör örgütünün bulunduğu diğer ülkenin bu konuda güçlü görüşleri olabilir ama bu, Türkiye ile o ülke arasındaki bir meseledir” dedi. Terör örgütü YPG’ye katılan İngiliz vatandaşı Anna Campbell’in  Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de öldürülmesiyle ilgili olarak Carlile, “Bu gibi insanlar şunu çok iyi biliyorlar ki bir terör örgütlerine üye olduklarında, hareketlerinin bir sonucu olarak öldürülme riskiyle de karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

“Türkiye’nin Rusya’ya nükleer enerji santrali yaptırması gibi ticari ilişkileri, Türkiye’nin de lehine olacak ekonomik kararlardır. Bu tür ekonomik kararlar bizi endişelendirmiyor. Ancak Rusya’dan uçak dâhil olmak üzere savunma sanayi malzemesi almak daha zor bir soru işaretini ortaya çıkarıyor” diyen Lord Carlile, “Ancak bu savunma cihazlarını ABD sağlamaya hazır değilse o zaman bu da haklı bir ekonomik karardır. Ancak Türkiye’nin Rusya’yla olan ekonomik ilişkilerinin bir sonucu olarak müttefiklik ilişkileri değişecekse bu durumun şu anda NATO ülkeleri açısından endişe verici olacaktır” dedi.

UZUN TUTUKLULUKLAR

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında insanların doğru düzgün bir yargılama olmadan tutuklanması ve uzun süre hapiste kalması kabul edilemez. Bu sadece Türkiye Anayasası’na değil, Avrupa Konseyi kurallarına da aykırı” diyen Carlile, “Darbe girişimi sonrasında yaşanan süreçle ilgili bir diğer soru işareti de ne kadar çok kişiyi tutuklarsanız, o kadar çok sayıda masum insanın da tutuklananların aralarında olma ihtimali artıyor. Devletin, işte bu masum olanların bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını sağlaması gerekiyor” diye konuştu.   

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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