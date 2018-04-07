‘Türkiye’yi Avrupa ailesinde isteriz’

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nin davetiyle Türkiye’ye gelen İngiltere’de Lordlar Kamarası Üyesi ve İngiltere Kraliçesi’nin hukuk danışmanlarından Lord Alexander Charles Carlile, bir grup Türk gazeteciyle İstanbul’da bir araya geldi.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin Lord Carlile, “Uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde yapıldığı sürece bir devletin ülke dışındaki bir terörist örgüte saldırmasını engelleyen bir yasak bulunmamaktadır. Terör örgütünün bulunduğu diğer ülkenin bu konuda güçlü görüşleri olabilir ama bu, Türkiye ile o ülke arasındaki bir meseledir” dedi. Terör örgütü YPG’ye katılan İngiliz vatandaşı Anna Campbell’in Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de öldürülmesiyle ilgili olarak Carlile, “Bu gibi insanlar şunu çok iyi biliyorlar ki bir terör örgütlerine üye olduklarında, hareketlerinin bir sonucu olarak öldürülme riskiyle de karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

“Türkiye’nin Rusya’ya nükleer enerji santrali yaptırması gibi ticari ilişkileri, Türkiye’nin de lehine olacak ekonomik kararlardır. Bu tür ekonomik kararlar bizi endişelendirmiyor. Ancak Rusya’dan uçak dâhil olmak üzere savunma sanayi malzemesi almak daha zor bir soru işaretini ortaya çıkarıyor” diyen Lord Carlile, “Ancak bu savunma cihazlarını ABD sağlamaya hazır değilse o zaman bu da haklı bir ekonomik karardır. Ancak Türkiye’nin Rusya’yla olan ekonomik ilişkilerinin bir sonucu olarak müttefiklik ilişkileri değişecekse bu durumun şu anda NATO ülkeleri açısından endişe verici olacaktır” dedi.

UZUN TUTUKLULUKLAR

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında insanların doğru düzgün bir yargılama olmadan tutuklanması ve uzun süre hapiste kalması kabul edilemez. Bu sadece Türkiye Anayasası’na değil, Avrupa Konseyi kurallarına da aykırı” diyen Carlile, “Darbe girişimi sonrasında yaşanan süreçle ilgili bir diğer soru işareti de ne kadar çok kişiyi tutuklarsanız, o kadar çok sayıda masum insanın da tutuklananların aralarında olma ihtimali artıyor. Devletin, işte bu masum olanların bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını sağlaması gerekiyor” diye konuştu.