‘Türkiye’ye yaptırım zamanı değil’
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çarşamba günü Beyaz Saray’da görüştürdüğü beş Amerikalı senatörden biri olan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, Türkiye’ye yaptırım tasarısı geçirme zamanı olmadığını söyledi.
Ofisinde bir grup gazeteciye açıklama yapan Risch, “Muhtemelen, şu an bir yaptırım tasarısının geçmesi için en iyi zaman değil” diye konuştu. Erdoğan ile görüşmeye katılan senatörlerden olan Lindsey Graham da Senato’da 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan bir tasarının geçmesini bloke etmişti. Senatör Lindsey Graham daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400’ler ve güvenli bölge konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa Senato’da da bir yaptırım tasarısını gündeme getireceklerini söyleyerek “Bu tasarı da 95 oyu toplayacak” dedi. ABD Senatosu’nda 100 üye bulunuyor.
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