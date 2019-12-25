Türkiye’ye yaptırım uygulamayalım

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Senato’ya bir mektup yollayarak Türkiye’ye yönelik olası yaptırım kararlarına itiraz ettiği ortaya çıktı. Türkiye’ye Rusya’dan S-400 satın alması ve Suriye harekâtı sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarı 11 Aralık’ta Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edilmiş, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul yaptırımların Türkiye’yi Rusya’ya daha da yaklaştıracağı uyarısıyla düzenlemeye karşı çıkmıştı.

TÜRKİYE, RUSYA’YA BAĞIMLI OLUR

Daily Beast adlı haber sitesi konuyu “Trump yönetimi Türkiye’yi Rusya anlaşması sebebiyle cezalandıran tasarıya karşı mücadele ediyor” başlığıyla haberleştirdi. Haberde, “Amerika’nın Ulusal Güvenliğini Teşvik ve IŞİD’in Yeniden Canlanmasının Önlenmesi” adını taşıyan yaptırım tasarısının Dış İlişkiler Komisyonu’nda ele alınması öncesinde Dışişleri Bakanlığı’nın senatörlere gönderdiği 7 sayfalık bilgi notu yer alıyor. Raporda yönetimin, Türkiye’ye S-400 savunma sisteminden vazgeçmedikçe F-35 ve F-16 savaş uçaklarının ve parçalarının sevkıyatını yasaklayan, bazı silahların sevkıyatına sınırlama getiren, CAATSA’nın uygulanmasını öngören (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) ve Halkbank’a yönelik yaptırım da içeren tasarının hangi maddelerine hangi gerekçelerle karşı çıktığı anlatılıyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın bilgi notunda, tasarı kapsamında imkân verilen yaptırım muafiyetinin, Türkiye’ye silah satışının kısıtlanması, Türk hükümetinin uluslararası kuruluşlardan yararlanabileceği kredi imkânına itiraz edilmesi, CAATSA yaptırımlarının uygulanması, F-35 savaş uçaklarının transferinin yasaklanması, F-16 uçaklarının veya parçalarının sevkiyatının yasaklanması maddelerini de kapsaması gerektiği savunuldu. “Trump yönetimi, bu maddenin NATO’yu zayıflatacağı, Türkiye’nin silah tedariğinde Rusya ya da diğer hasım ülkelere bağlı kalmasına yol açacağı ve bu iki sonucun da ABD’nin güvenlik çıkarına zarar vereceği görüşündedir” ifadeleri kullanıldı.

ABD EKONOMİSİ ZARAR GÖRÜR

Trump yönetiminin itirazlarından biri de Türk hükümetinin finansal kriz durumunda, IMF gibi uluslararası kuruluşlardan yararlanabileceği kredi imkânına itiraz edilmesini öngören maddeyle ilgili. Raporda “Türkiye’nin IMF’ten kurtarma paketi talep ettiği bir mali krizin yaşanması halinde, tasarının 313’üncü maddesi, küresel piyasaların ve ekonominin bütünlüğünü korumak için gereken kurtarma paketine karşı çıkılmasını öngörüyor. Bu ABD ekonomisi üzerinde de bir dalgalanma etkisi yaratabilir. Yönetim, Dışişleri Bakanlığı’na ABD ekonomisi açısından bu gibi olası olumsuz sonuçların çözümlenmesi için esneklik tanımayan bir maddeye şiddetle karşı çıkmaktadır” denildi.

‘HALKBANK YAPTIRIMI GEREKSİZ’

Halkbank İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının gereksiz olduğu belirtilen raporda, bunun için ABD Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu kaydediliyor. Türkiye’nin Maliye Bakanlığı’nın yaptırım listesine alınmasının bu ülke ile iş yapan ABD firmaları için zorluklar doğuracağına işaret edilen raporda, Türk yetkililere vize yasaklarının konulmasının ABD’nin yükümlülükleri karşısında sorunlar yaratacağı uyarısı da yapılıyor.

‘YPG’LİLERE KOLAY VİZE VERİLMESİN’

Raporun dikkat çekici bir başka maddesiyse Trump yönetiminin kabul edilen tasarıdaki Suriyeli Kürt mültecilerin ABD’ye göç etmesine yardımcı olacak bir maddeye karşı çıkması oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG mensuplarına kolay vize verilmemesi gerektiğini savundu.

‘NATO, TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ’

Daily Beast sitesine açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri yetkilisi, Amerika’nın NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, “NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır” dedi.