Türkiye’ye uzanan yolsuzlukta 417 yıl hapis talebi
ABD’de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp bu paraları Türkiye’deki SBK Holding’e aktardıkları ve Türkiye’de pek çok şirket satın aldıkları iddia edilen Amerikalı sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi.
2 yıl önce Borajet’i satın alan SBK Holding’in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacop ve Isaiah Kingston kardeşler, ABD’den Türkiye’ye kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Utah’ta görülen son kefalet duruşmasında yargıç Kingston kardeşlerin haziran ayında başlayacak duruşmalara kadar cezaevinde kalmasına karar verdi. Yargıç, sanıklara yöneltilen suçların toplam 417 yıl hapis cezası öngördüğünü belirtti. Daha önce Dermen’in de kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilmişti. Sanıklar, biyodizel yolsuzluğuyla 511 milyon dolarlık vurgun yapmakla suçlanıyor.
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