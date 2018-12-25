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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
25.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Türkiye'ye tatile geldi, sırra kadem bastı

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Türkiye'ye tatile geldi, sırra kadem bastı

Avusturya'da ailesiyle yaşadığı evinden "tatile gidiyorum" diyerek çıkıp Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki gençten, 11 aydır haber alınamıyor. Oğullarını bulmak için 3. kez Türkiye'ye gelen baba Kadir Bozdoğan, oğlunun son olarak görüldüğü Mersin'de yetkililerden yardım istedi.

Bozdoğan, "Geçen yıl 15 Eylül’de Avusturya’daki evinden ‘Türkiye’ye tatile gideceğim’ diyerek çıktıktan sonra en son Mersin’de görülen Hacı Bayram Bozdoğan‘dan (21) 11 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan, aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için 3. kez Türkiye’ye geldi. Çocuklarının gitme ihmali olabileceği il ve ilçeleri gezen acılı baba, oğullarının en son görüldüğü Mersin'de de yetkililerden yardım istedi.

Baba Kadir Bozdoğan, yaklaşık 30 yıldır Avusturya’da yaşadıklarını söyledi. 40 yıllık evli olduğunu ve 3 oğlunun olduğunu kaydeden Bozdoğan, “En küçük oğlum Türkiye’ye gezmeye gidiyorum diye evden çıktı. Yaklaşık 1 yıl oldu evde çıkalı. 3 ay gibi bir süre zarfında oğlumla görüşüyorduk ama sonra irtibat kesildi. Türkiye geldikten sonra bir müddet akrabaları ziyaret ettikten sonra Mersin Kızkalesi beldesine geliyor. Orada bir süre durduktan sonra Mersin merkeze geliyor. En sonda burada görünüyor. 29 Ocak 2018’de de ortadan kayboluyor. O günden bugüne hiçbir yerden haber alamıyoruz, kaydını bulamıyoruz. Avusturya’dan 3 kez geliyorum. Buradan yetkililere, gören ve duyanlara sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

"BİR YILDIR İÇİMİZ YANIYOR"

Bir yıldır çocuklarına ulaşmak için çabaladıklarını kaydeden Bozdoğan, "Bir yıldır içimiz yanıyor. Olayla ilgili savcılığa, emniyete başvurumuz oldu. Onlar araştırmalarına devam ediyorlar. Allah razı olsun sürekli bizimle de ilgileniyorlar, hiçbir zaman bizimle ilgisiz kalmıyorlar. Biraz daha detaylı incelenip oğlum artık ölü mü sağ mı bulunması için yardım bekliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, bize yardımcı olunsun oğlum bir an önce ölü veya diri bulunsun. Biz artık kendi hayatımıza dönelim. Ailecek mahvolduk, parçalandık. Aile huzurumuz kalmadı. İş hayatımızda sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu 3’üncü gelişim. Bunun bir bedeli oluyor. Büyüklerimizden yardım istiyorum. Daha önce böyle hiç yapmamıştı. Alimizde de kimse daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Bizim bildiğimiz evde önemli bir sıkıntısı da yoktu. Burada kaldığı 3 aylık sürede başına ne geldiyse bilmiyoruz. Oğlumu kaybettiklerini düşünüyorum. Artık oğlumun yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü yaşamış olsaydı çok geniş bir akraba, arkadaş çevresi var. Onlarla çokta samimiydi. Bize vermese bile birilerine mutlaka haber verirdi. Ne olduysa Mersin’deki tatilinde oldu. Olan ne olduysa burada oldu. Oğlumun kandırılıp, başına bir şeyler geldiğini düşünüyoruz. Emniyet birimleri de bu konu üzerinde duruyor. Dün DNA testi yaptırdılar. Türkiye’deki kimliği belirlenemeyen cesetlerle benim DNA’mı karşılaştıracaklar" ifadelerini kullandı.

"10 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİZ"

Oğullarını bulanlara ödül de vereceklerinin altını çizen Bozdoğan, “Oğlumuzu gören ve bulanlar bize telefonla ulaşırlarsa mutlaka ödülünü alacaklar. Gücümüz yettiği müddetçe biz yardımcı olacağız, ödüllendireceğiz. Bir miktar söyleyemiyorum ama en az 10 bin liradan aşağı olmaz. Böyle bir ödül var. Daha fazlası da olabilir. Yeter ki oğlumuz bulunsun” şeklinde konuştu.

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