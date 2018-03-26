Midesine sokarak Türkiye'ye kaçıracaktı... Böyle yakalandı!
Alman Bild gazetesinin haberine göre, ülkesinde yaşadığı maddi sorunların ardından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına başlayan Hector Saul Pico G. Türkiye'ye midesinde 1.2 kilo ağırlığında kokaini sokmak istedi. Ancak uçağının Frankfurt'ta yaptığı aktarma sırasında karnındaki kokain Alman polisi tarafından fark edildi....
Bild'de yayımlanan Kolja Gärtner imzalı haberde Venezuelalı Hector Saul Pico G. mafya üyelerinin para teklif etmesi üzerine Türkiye'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapmayı kabul etti.
Venezuela'da yaşanan ekonomik krizden önce site yöneticisi olarak çalışan Pico G.'nin midesine 1.2 kilogramlık kokain yerleştirildi.
Venezuela'dan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan adam Almanya'nın Frankfurt kentinde aktarma için ülkeye indi.
Ancak yapılan güvenlik kontrollerinde adamın midesindeki kokain tespit edildi.
Venezuelalı adam Türkiye'ye gelmesi karşılığında 1000 euro teklif edildiği belirtilirken, bu rakamın kriz nedeniyle Venezuela'da büyük bir meblağa denk geldiği ifade ediliyor.
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