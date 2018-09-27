Türkiye'ye İdlib için teşekkür

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda önceki gün yaptığı konuşmanın yankıları süren ABD Başkanı Donald Trump dün de BM Güvenlik Konseyi oturumuna dönem başkanı olarak başkanlık etti. Gündemi kitle imha silahlarının önlenmesi olan oturumda konuşan ABD Başkanı Trump, Suriye’deki gelişmelere de değinirken, “İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Kapımız yardım için açık” dedi.



Suriye’de ‘kasaplığa’ izin verdikleri gerekçesiyle İran ve Rusya’yı suçlayan Trump bununla birlikte, İdlib vilayetine yönelik operasyonlarını yavaşlattıkları gerekçesiyle İran, Rusya ve Suriye’ye de teşekkür etti. Suriye’de Esad rejiminin masum sivillere karşı kimyasal silah kullanması üzerine ABD’nin iki kez harekete geçtiği söyleyen Donald Trump, “Rusya ve İran, Suriye rejiminin kıyım yapmasına yardım ediyor. İran ve rejim, şiddet, terör ve kargaşa ihraç ediyor” ifadelerini kullandı.



‘İRAN TERÖRÜ DESTEKLİYOR’

İran’ı teröre destek vermekle bir kez daha suçlayan Trump, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından bu gerekçe ile çekildiğini savundu. İran nükleer anlaşmasıyla Tahran yönetimine para aktığını savunan Trump, nükleer anlaşmanın imzalandığı günden beri “İran’ın saldırganlığının” daha da arttığını öne sürdü. ABD’nin İran’a yönelik tüm yaptırımlarının kasımda devreye gireceğini kaydeden Trump, İran yaptırımlarının ihlal edilmesinin ise ciddi sonuçları olacağını söyledi. İran için daha sert yaptırımların geleceğini söyleyen ABD Başkanı, Güvenlik Konseyi’nin tüm üyelerinin İran rejiminin davranışlarını değiştirmesini sağlamak için ABD ile birlikte çalışmasını istedi. Bu yaptırımlara uymayanların ABD tarafından cezalandırılacağı uyarısında da bulundu.



‘ÇİN SEÇİME MÜDAHALE EDECEK’

Konuşmasında Çin’e de yüklenen ABD lideri, Pekin yönetiminin ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye hazırlandığını iddia etti. Trump, “Benim veya bizim kazanmamızı istemiyorlar. Çünkü ben ticaret konusunda Çin’e meydan okuyan ilk başkanım ve her seviyede kazanıyoruz. Bizim yaklaşmakta olan seçimlerimize karışmalarını ve müdahale etmelerini istemiyoruz” dedi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

M Genel Kurulu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez açıktan İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu dile getirdi. Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, “Bence en çok işe yarayacak olan iki devletli çözüm, benim hissiyatım bu. Bunun en zor anlaşma olduğunu söylüyorlar” dedi. Trump, bu barış planının detaylarını 3-4 ay içinde açıklamayı planladıklarını da ifade etti. Netanyahu ise Trump’a, “Kimse İsrail’e sizin gibi destek vermedi ve bunu takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.



VENEZUELA'YA GÖZ DAĞI

Trump, dün BM binasına gelişinde Venezuela ile ilgili sorular üzerine ABD’nin Venezuela’daki siyasi, ekonomik, insani kaosu sona erdirmek için ‘güçlüler dahil’ her türlü seçeneğin masada olduğunu söyledi. Trump, “Her seçenek. Güçlü seçenekler dahil ve daha az güçlü seçenekler. Her seçenek. ‘Güçlü’ derken ne dediğimi anlıyorsunuz. Venezuela halkı ile ilgileneceğiz” dedi.