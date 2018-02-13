ABD Dışişleri Bakanı'ndan son dakika Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyaretinden hemen önce kritik bir açıklama yaptı.

Türkiye ziyareti öncesi Ürdün'e giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmelerden dolayı endişeli olduklarını ifade etti. Tillerson Türkiye'nin güvenlik kaygılarının da farkında olduklarını söyledi.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ ADRES DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyareti öncesi çizdiği rota dikkat çekti. Tillerson birkaç noktadan oluşan bölge gezisinin ilk aşamasında Ürdün’ün başkenti Amman’a gitti. Ankara’ya da oradan geçecek. Bu gezi programının altında 'ince diplomatik hesaplar' yattığı yorumu yapılıyor.

'İNCİRLİK’E ALTERNATİF OLARAK MI GÖRÜLÜYOR'

Ürdün, ülkenin merkezinde Mufavvak Salti denilen bölgede büyük bir askeri üs kuruyor. Bunun genişletilmesi için Pentagon’dan 300 milyon dolar daha alındı.

ABD her yıl Ürdün’e verdiği 1 milyar 250 milyon dolarlık yardımı son imzalanan mutabakat zaptı (memorandum of understanding) ile 1.5 milyar dolara çıkardı.

Bunların yanı sıra Suriye sınırına çok yakın bir insansız hava uçağı kumanda merkezi (H-4) kuruluyor.

Böylece ABD'nin bölgedeki hava operasyonlarının da hayati önemde olacağı belirtiliyor. İsrail sınırında İran’la sertleşme işaretleri gelişirken sınırın hemen yanı başındaki Ürdün’ün Amerika için hayati önemi olduğu şüphesiz, ama bunun ABD’nin Türkiye’yle olan ilişkilerini nasıl etkileyeceği henüz net değil.

BÖLGEYE GETİRİLECEK YENİ EKONOMİK DÜZEN

ABD ziyaretinin perde arkasını Haberturk'teki köşe yazısında aktaran Serdar Turgut, "Tillerson’un bu gezisi sadece Türkiye’yle konuşmak için planlanmadı. Hatta onun gündeminde Türkiye’yle ilgili sorunların listenin en başında yer aldığını bile söylemek doğru değil. Aslında ABD Dışişleri’nin bu temasları, bölgeye yakın gelecekte getirilecek yeni düzenin ekonomik temellerini atmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY YETKİLİ KONUŞTU... TILLERSON'UN ÇANTASINDA NELER VAR?

Hürriyet Washington muhabiri Cansu Çamlıbel ise Ortadoğu turunda Tillerson’a eşlik eden yetkilinin açıklamalarını aktardı.

Üst düzey yetkili şöyle dedi; ‘ABD Türklere en üst düzeyde PKK ve YPG ile ilgili güvenlik endişelerini anladığımızı ve birlikte çalışmak için bir yol bulmak istediğimizi ama bunun DEAŞ’la mücadele pahasına olmaması gerektiğini söyledi, söyleyecek.’ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘ya ilişkilerimizi düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak’ şeklindeki açıklamasına yanıt vermekten kaçınan yetkili, hiçbir çıkış yolu olmadığı gibi bir sonuca varmak istemediğini belirtti. ABD Dışişleri’nden üst düzey yetkilinin verdiği mesajlar şöyle:

YPG’NİN AFRİN’E KAYMASI TEORİK BİR OLAY DEĞİL

- Afrin’de olanlar bizi çok endişelendiriyor. Tekrar Orta Fırat Vadisi’nde DEAŞ’a odaklanabildiğimiz bir duruma dönmek sadece ABD’nin değil bütün ortaklarımızın isteği. Suriye’nin kuzeybatısında yeni göç dalgaları ve şiddet patlamasını engellemek açısından herkesin çıkarı birbirine kenetlenmiş durumda.

- Eğer SDG, YPG tehdit altında hissederse kendi unsurlarını DEAŞ ile mücadeleden çıkarlarının söz konusu olduğu yerlere doğru yönlendirecektir. Bu söylediğim teorik bir şey değil yaşanan bir olay.

- Bakan Tillerson Türkiye’nin güvenlik kaygılarına büyük sempatiyle yaklaşıyor. Türkiye’nin hem sivil hem asker diğer üst düzey Amerikalı muhatapları da bunu açıkça ortaya koydu. Bu yeni bir durum değil. Bu konuları Türklerle çok detaylı konuştuk, konuşuyoruz. Ancak DEAŞ’ın yenilgisinin sürekli kılınması hedefini korumak durumundayız ve diğer sorunlar DEAŞ ile savaşı daha zor bir hale getiriyor. Bunu asgaride tutmak durumundayız.

TİLLERSON SORUNU AŞMAK İÇİN GİDİYOR

- Bu zorlu bir hedef. Zira biliyorsunuz odağında PKK ve YPG var, yani orada gördükleri tehdit bu. Biz bu sorunu aşabileceğimiz bir yol olduğuna inanıyoruz. Bakanımız Tillerson’ın Ankara’ya gitme sebebi sorunu aşmaya yönelik görüşmeler yapmak.

- Sivil-asker pek çok üst düzey Amerikalı yetkili Türklerle onların gördüğü tehdide yönelik tedbirler almak için görüşüyor. Türkiye ile bu konuda birlikte çalışmak istiyoruz ama bunu DEAŞ’la mücadele pahasına değil bu hedefle paralel olarak yapmak istiyoruz. Bu sadece DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması meselesi değil aynı zamanda Suriye’de Ürdün, İsrail, Lübnan ve Irak’ı da etkileyebilecek diğer kritik hedeflerde ilerleyebilme meselesi. Dolayısıyla mesele bu haliyle zaten oldukça karmaşık, bunu daha karmaşık hale getirmeyelim.

EN ÜST DÜZEYDE ARAYIŞ

- Türklere söylediğimiz şu; daha fazla şiddet ve istikrarsızlığa neden olmadan ve DEAŞ’la mücadeleye zarar vermeden güvenlik kaygılarınızı gidermek için birlikte bir yol bulmak istiyoruz. ABD hükümetinin en üst düzey yetkililerinin süregelen arayışı bu.

Hâlâ karşılıklı açık ve özgürce konuşulabilen bir ilişki

- (Çavuşoğlu’nun son açıklamasının ilişkiler açısından bir umut olmadığı anlamına mı geldiğine ilişkin soru üzerine) Ben böyle bir sonuca varmak istemem. Birincisi yabancı bir ülkenin hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar üzerine yorum yapmayız. Bakanımız Tillerson’un Türkiye’ye gidiyor olması ABD yönetiminin bu ilişkiyi hâlâ karşılıklı oldukça açık ve özgür konuşulabilen bir ilişki olarak gördüğünün göstergesi. ABD hükümetinin en üst düzeyde verdiği sinyal NATO müttefikimiz Türkiye ile karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için birlikte çalışma arzumuz olduğu.