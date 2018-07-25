Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı
İzmir’de tutuklu Amerikalı rahip Brunson’ın serbest kalması için Ankara’ya baskıyı arttırmak isteyen ABD Kongresi’nin iki kanadı Türkiye’ye F-35 satışını geçici olarak askıya almayı öngören ortak tasarı üzerinde uzlaşmaya vardı.
ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısının nihai hali üzerinde uzlaşma sağladı. Tasarıda, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.
Uzlaşma metnine göre, tasarının yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması öngörülüyor.
90 GÜNLÜK SÜRE TANINDI
Raporda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımının ve ABD ile ilişkilere olası etkisi ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ABD askeri sanayisini nasıl etkileyebileceğinin değerlendirilmesi isteniyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Kongresi’ne yolladığı mektupta Türkiye’nin F-35 projesinin üretim ortağı olduğunu belirterek, bunun F-35 üretimini de olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen versiyonunda, Savunma Bakanlığı’nın raporu gelene kadar teslimatın geçici olarak durdurulması yer alırken, Senato’da kabul edilen halinde ise Türkiye’nin projeden tamamen çıkarılması öngörülüyordu.
RAHİP DAVASIYLA BAĞLANTILI
Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticisi Lockheed Martin tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Programı kapsamındaki beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002 yılında dahil oldu. ABD Kongresi’ndeki uzlaşmanın ardından ortak metnin hem Temsilciler hem de Senato’da onaylanması ve daha sonra onay için ABD Başkanı Trump’ın önüne gitmesi bekleniyor. ABD Kongresi’nde F-35 yaptırım adımlarında ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de casus suçlamasıyla tutuklanması ve yargılanmaya başlaması etkili oldu. Trump geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson’ı serbest bırakmaması tam bir utanç. Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hıristiyan eş ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” diye tweet atmıştı.
Türkiye’nin ilk F-35 uçağı 21 Haziran’da Teksas’ta bir törenle teslim edildi. Ancak pilotların ve teknik ekibin eğitimi sürdüğü için ilk uçakların 2019 sonbaharı öncesinde Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.
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