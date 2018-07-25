Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye’ye F-35 satışına askı kararı
GeriDünya Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
25.07.2018 - 01:18, Son Güncelleme:

Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı

İzmir’de tutuklu Amerikalı rahip Brunson’ın serbest kalması için Ankara’ya baskıyı arttırmak isteyen ABD Kongresi’nin iki kanadı Türkiye’ye F-35 satışını geçici olarak askıya almayı öngören ortak tasarı üzerinde uzlaşmaya vardı.

ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısının nihai hali üzerinde uzlaşma sağladı. Tasarıda, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

Uzlaşma metnine göre, tasarının yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması öngörülüyor.

90 GÜNLÜK SÜRE TANINDI
Raporda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımının ve ABD ile ilişkilere olası etkisi ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ABD askeri sanayisini nasıl etkileyebileceğinin değerlendirilmesi isteniyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Kongresi’ne yolladığı mektupta Türkiye’nin F-35 projesinin üretim ortağı olduğunu belirterek, bunun F-35 üretimini de olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen versiyonunda, Savunma Bakanlığı’nın raporu gelene kadar teslimatın geçici olarak durdurulması yer alırken, Senato’da kabul edilen halinde ise Türkiye’nin projeden tamamen çıkarılması öngörülüyordu.

RAHİP DAVASIYLA BAĞLANTILI
Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticisi Lockheed Martin tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Programı kapsamındaki beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002 yılında dahil oldu. ABD Kongresi’ndeki uzlaşmanın ardından ortak metnin hem Temsilciler hem de Senato’da onaylanması ve daha sonra onay için ABD Başkanı Trump’ın önüne gitmesi bekleniyor. ABD Kongresi’nde F-35 yaptırım adımlarında ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de casus suçlamasıyla tutuklanması ve yargılanmaya başlaması etkili oldu. Trump geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson’ı serbest bırakmaması tam bir utanç. Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hıristiyan eş ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” diye tweet atmıştı.

Türkiye’nin ilk F-35 uçağı 21 Haziran’da Teksas’ta bir törenle teslim edildi. Ancak pilotların ve teknik ekibin eğitimi sürdüğü için ilk uçakların 2019 sonbaharı öncesinde Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı

Kazanınca yerli kaybedince göçmen

İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü

Çavuşoğlu'ndan Rumlara doğalgaz uyarısı