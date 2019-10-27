Türkiye’ye Ege’de Frontex önerisi
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu’nun Ege’de mülteci ve göçmen geçişlerini azaltmak amacıyla, Türkiye ve Yunanistan’a gayrı resmi yeni bir öneride bulunduğu öne sürüldü. Haftalık ‘Real News’ gazetesine göre, AB Komisyonu, Atina’ya, AB Sınır Koruma Ajansı’nın (FRONTEX) Yunanistan’ın Ege adalarının yanı sıra Türk sahillerinde de görev yapmasını teklif etti.
Öneri, FRONTEX tekneleri ve personelinin, adalara geçişlerde en yoğun kullanılan Türk sahillerinde görev yapmalarını, Türk Sahil Güvenlik’in emrinde ve Türk karasuları içinde faaliyet göstermelerini öngörüyor. AB Komisyonu kaynakları, FRONTEX’n Türk karasuları içinde de faaliyet göstermesi halinde, insan kaçakçılığı yapan şebekelere büyük darbe vurulacağını belirttiler. Nabız yoklama amacıyla Atina ve Ankara’ya iletilen öneriye “yeşil ışık” yakılması halinde, Türkiye ile AB arasında yeni bir anlaşmanın imzalanması ve AB Komisyonu’nun da FRONTEX’e ‘özel izin’ vermesi gerektiğini kaydeden ‘Real News’, Türkiye’nin prensip olarak öneriye olumlu baktığını, Yunanistan’ın ise “Türkler FRONTEX’i kullanıp, Ege’de aidiyeti tartışmalı saydıkları adalar üzerinde hak talep edebilirler” endişesi ile temkinli yaklaştığını öne sürdü.
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