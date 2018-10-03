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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.10.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

Türkiye'ye destek mesajı: Yalnız değil

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Türkiye'ye destek mesajı: Yalnız değil

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, göç meselesi konusunda, "Bu kadar insanın Türkiye'ye maliyeti yüksek. Maliyet yüksek olsa da Türkiye yalnız değil." dedi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göç meselesi konusunda Türkiye'nin yüksek bir maliyet ödediğini fakat yalnız olmadığını söyledi.

Avramopoulos, Yunanistan'da düzenlenen Akdeniz Haber Ajansları Birliği 27. Genel Kurulu'nda bir konuşma yaparak, ajans temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016'da gerçekleştirilen göçmen mutabakatının göçmen akınlarını büyük oranda durdurduğuna dikkati çeken Avramopoulos, Ege Denizi'nden geçiş yapan göçmen sayısının günlük 10 binden ortalama 50-60'a kadar gerilediğini belirtti.

Avramopoulos, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye mülteci harcamaları için 6 milyar avro ayrıldığını anımsatarak, "Bu miktar Türkiye'ye verilmiş, Türkiye için tahsis edilmiştir. Türkiye bu parayı alabilir." dedi.

Mülteciler için 32 milyar dolar harcamada yapan Türkiye'nin yalnız bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bir soru üzerine Avramopoulos, "Bu kadar insanın Türkiye'ye maliyeti yüksek. Maliyet yüksek olsa da Türkiye yalnız değil. Bu ay içinde Türkiye'ye gittiğimde bunu yine dillendireceğim." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ TERÖRÜ, İSLAM DİNİNE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

Avramopoulos, dört yıl önce göreve geldiğinden bu yana göç ve güvenliğin Avrupa'nın ana gündemini oluşturduğunu anlatarak, "Gelecek yıl Akdeniz üzerinden 170 bin mülteci geldi. Bu yıl şimdiye kadar 80 bin. Geçmiş yıllara kıyasla yüzde 80'den fazla bir düşüş var. Ancak pek çok kişi hala göçten bir kriz olarak bahsediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Göç krizinin Avrupa'yı hazırlıksız yakaladığını ifade eden Avramapoulos, "4 yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda olsak da yapacağımız daha çok iş var. Hala önemli bir yük altındayız." diye konuştu.

Avramopoulos, Avrupa'da köktencilik ve DEAŞ terörünün hem doğrudan insan hayatına kastetmesi hem de Avrupa'yı duygusal olarak bölmesiyle önemli bir tehdit olduğunu dile getirerek, "DEAŞ inancıyla alakası olanlar, bu korkunç şiddet felsefesine katkıda bulunuyor. Bu, dine (İslam'a) büyük bir haksızlık." şeklinde konuştu.

"Haber ajanslarının sesi vatandaşlarımızın düşüncelerini doğrudan etkiliyor." diyen Avramopoulos ayrıca, gerçek dışı haberlere karşı haber ajanslarına, doğruyu daha sesli bir şekilde duyurmaları çağrısında bulundu.

 

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