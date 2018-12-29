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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.12.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Türkiye’ye Alman turist talebi artacak

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Türkiye’ye Alman turist talebi artacak

Turizm şirketi TUI’nin Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Marek Andryszak,"Bu yıl artan rezervasyon rakamlarını gördük. Türkiye, ilk 10’daki en popüler seyahat destinasyonları içinde üçüncü oldu. 2019’da Türkiye’ye yönelik beklentilerimiz yüksek, rezervasyonların önümüzdeki yıl da artmaya devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI’nin Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Marek Andryszak Türkiye'nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Gelecek yıl için beklentilerimiz yüksek, rezervasyonların önümüzdeki yıl artmaya devam edeceğini bekliyoruz.” dedi. Andryszak yaptığı açıklamada, Alman turistlerin Türkiye’ye bu yıl geri döndüğünü söyledi.

Türkiye’ye Alman turistlerin ilgisinin artacağının altını çizen Andryszak, “Bu yıl artan rezervasyon rakamlarını gördük. Türkiye, ilk 10’daki en popüler seyahat destinasyonları içinde üçüncü oldu.

Buna göre, 2019’da Türkiye’ye yönelik beklentilerimiz yüksek, rezervasyonların önümüzdeki yıl artmaya devam edeceğini bekliyoruz.” diye konuştu.

Andryszak, Türkiye'nin turizm destinasyonu olarak, Alman turistlerin takdirini kazandığını, kalite, hizmet ve fiyatta  önemli performansa sahip olduğunu vurgulayarak, “Oteller bu seviyede (kaliteli hizmet) kalırsa, gelecek yıllarda Alman turistlerin sayısı artacaktır.” yorumunu yaptı.

SEÇKİN HİZMETLER SUNMASI VE MİSAFİRPERVERLİK ETKİLİ OLDU

Alman turizm sektörü yetkilileri, Türkiye’nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer almasının nedeni olarak “Seçkin ürünler, hizmetler sunması ve Türklerin misafirperverliğini” gösterirken avronun lira karşısında değer kazanmasından dolayı da bu değerin arttığına işaret ettiler.

RUSYA’DAN SONRA TÜRKİYE’YE EN ÇOK TURİST ALMANYA’DAN

Türkiye’ye tatile giden Alman turist sayısı bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25,56 artarak, 4 milyon 334 bin 67 kişi oldu. Almanya, Rusya’dan sonra Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke konumunda bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında Berlin'e yaptığı ziyaretle ivme kazanan Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin bir üst lige çıkarılmasının da Almanya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısına olumlu katkı yapacağı belirtiliyor.  

Türkiye’ye Alman turist talebi artacak


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Son 24 saatte ne oldu? (29.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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