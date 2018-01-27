Türkiye’ye 3 milyar Euro AB’nin kâbusu oldu

AB daha ilk 3 milyar Euro’luk tutarın tamamını ödememişken ikinci 3 milyar Euro’yu kimin ödeyeceği tartışması alevlendi. Tartışmanın çıkış noktasını aralarında Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkelerin, bu miktarın tamamının AB bütçesinden karşılanmasına yönelik taleplerini istemesi oluşturdu. Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik yardımın nasıl devam ettirileceği geçen çarşamba AB Komisyonu’nda ele alındı.

İLK ÖDEME HENÜZ TAMAMLANMADI

Toplantı sonrası açıklama yapan Komiser Vera Jourova, 3 milyar Euro’luk ilk yardım paketi için belirlenen kuralların ikinci 3 milyar için de geçerli olması konusunda Komisyon’un mutabık kaldığını belirtti. AB, ilk dilim 3 milyar Euro’nun 1 milyarlık bölümünü Birlik bütçesinden karşıladı. Geri kalan 2 milyarlık dilimi ise üye ülkeler ulusal bütçelerinden tamamladı. Türkiye ise bu tartışmaları izlemekle yetiniyor. Ankara’ya göre Türkiye açısından önemli olan kaynağın nasıl sağlandığı değil, ödemenin yapılması ve bunun hızlı şekilde aktarılması. AB şu ana kadar ilk 3 milyar Euro’nun tamamını sözleşmeye bağlamış olsa da yapılan ödeme tutarı 1.85 milyar Euro ile sınırlı kaldı. AB, geri kalan miktarı 2018 sonuna kadar ödemek zorunda.