'Türkiye'siz NATO olmaz'
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Barış Pınarı harekâtı ile ilgili Hollanda meclisinde düzenlenen oturumda vekillerin sorularını yanıtladı.
NATO’nun Türkiye’siz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, “Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO’nun en güçlü üyelerinden. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiye’siz yapabileceğini zannetmiyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca DEAŞ’lıları Hollanda’ya getirmenin imkânsız olduğunu da söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.
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