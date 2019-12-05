Türkiye’nin zirvedeki 5 başlığı
LONDRA’da düzenlenen NATO Liderler Toplantısı’nın kilit ülkelerinden olan Türkiye, kendisini ve İttifak’ı yakından ilgilendiren konularda pozisyonunu korudu.
Alınan sonuçlar Ankara açısından olumlu unsurlar içeriyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG: Terör örgütü PKK uzantısı YPG konusunda görüş ayrılığı aşılamadı. Bazı ülkelerin Türkiye’nin sunduğu belge ve bilgileri görmezden gelmesi nedeniyle NATO’da YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanmasını sağlayacak zemin henüz oluşmadı. PKK örneğinde olduğu gibi belli bir aşamada YPG konusundaki hedefine ulaşması beklenen Türkiye, Londra Deklarasyonu’na, terörle mücadele konusunda güçlü vurgular girmesini sağladı.
BALTIK TARTIŞMASI: Kademeli Mukabele Planları’nın güncellenmiş halinde YPG vurgusu görmek isteyen Türkiye, görüş ayrılıklarının aşılamayacağının anlaşılması üzerine teknik bir formülün devreye sokulmasını sağlayarak geçmiş yıllardaki kazanımını korudu. Bunun üzerine Ankara, Polonya ve Baltıklar için hazırlanan plana itirazını geri çekerek dayanışma ilkesine bağlı olduğunu gösterdi.
S-400’LER: NATO’da, S-400’lerle ilgili tartışma devam etse de yoğunluğu azaldı. S-400’leri NATO sistemine entegre etmeyecek olan Türkiye’nin, NATO’ya uyumlu sistem alma niyeti olumlu karşılanıyor. Zirvede tarafların S-400’ler konusundaki pozisyonlarında bir değişiklik olmadı.
SURİYE KRİZİ: Fransa’nın ısrarlı çıkışlarına rağmen Barış Pınarı operasyonu sonrasında oluşan olumsuz hava belli ölçüde yumuşatıldı. Suriye konusundaki dörtlü zirve olumlu etki yaratırken, siyasi çözüme odaklanma anlayışı zemin kazandı.
SAVUNMA HARCAMALARI: NATO üyelerinin 2024’e kadar gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayrıma hedefini tutturmaları gerekiyor. Şu ana kadar sadece 9 ülke bu hedefi tutturmuş durumda. Yüzde 1.89 oranıyla 29 ülke arasında Türkiye 10’uncu sırada. m Güven ÖZALP
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