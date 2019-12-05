Türkiye’nin zirvedeki 5 başlığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye’nin zirvedeki 5 başlığı
GeriDünya Türkiye’nin zirvedeki 5 başlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin zirvedeki 5 başlığı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Türkiye’nin zirvedeki 5 başlığı

LONDRA’da düzenlenen NATO Liderler Toplantısı’nın kilit ülkelerinden olan Türkiye, kendisini ve İttifak’ı yakından ilgilendiren konularda pozisyonunu korudu.

Alınan sonuçlar Ankara açısından olumlu unsurlar içeriyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG: Terör örgütü PKK uzantısı YPG konusunda görüş ayrılığı aşılamadı. Bazı ülkelerin Türkiye’nin sunduğu belge ve bilgileri görmezden gelmesi nedeniyle NATO’da YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanmasını sağlayacak zemin henüz oluşmadı. PKK örneğinde olduğu gibi belli bir aşamada YPG konusundaki hedefine ulaşması beklenen Türkiye, Londra Deklarasyonu’na, terörle mücadele konusunda güçlü vurgular girmesini sağladı.

BALTIK TARTIŞMASI: Kademeli Mukabele Planları’nın güncellenmiş halinde YPG vurgusu görmek isteyen Türkiye, görüş ayrılıklarının aşılamayacağının anlaşılması üzerine teknik bir formülün devreye sokulmasını sağlayarak geçmiş yıllardaki kazanımını korudu. Bunun üzerine Ankara, Polonya ve Baltıklar için hazırlanan plana itirazını geri çekerek dayanışma ilkesine bağlı olduğunu gösterdi.

S-400’LER: NATO’da, S-400’lerle ilgili tartışma devam etse de yoğunluğu azaldı. S-400’leri NATO sistemine entegre etmeyecek olan Türkiye’nin, NATO’ya uyumlu sistem alma niyeti olumlu karşılanıyor. Zirvede tarafların S-400’ler konusundaki pozisyonlarında bir değişiklik olmadı.

SURİYE KRİZİ: Fransa’nın ısrarlı çıkışlarına rağmen Barış Pınarı operasyonu sonrasında oluşan olumsuz hava belli ölçüde yumuşatıldı. Suriye konusundaki dörtlü zirve olumlu etki yaratırken, siyasi çözüme odaklanma anlayışı zemin kazandı.

SAVUNMA HARCAMALARI: NATO üyelerinin 2024’e kadar gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayrıma hedefini tutturmaları gerekiyor. Şu ana kadar sadece 9 ülke bu hedefi tutturmuş durumda. Yüzde 1.89 oranıyla 29 ülke arasında Türkiye 10’uncu sırada. m Güven ÖZALP

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle