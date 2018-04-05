‘Türkiye’nin yeri Atlantik İttifakı’
ALMANYA’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye’nin, jeopolitik konumu itibariyle Atlantik ittifakından başka yeri olamayacağını belirterek, “Zaman zaman AB’nin yerine Rusya, Çin gibi alternatiflerin olabileceği söyleniyor ama bu söylemler bir fanteziden ibaret. Bu söylemlerin Türkiye gerçekleriyle ilgisi yok. Ve bunu Türkiye’nin Rusya ile bir nükleer santral temeli atıldığı günün ertesinde söylüyorum” dedi.
Büyükelçi Martin Erdmann, dün İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Erdmann, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerinin ‘iyi durumda’ olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerine dair özetle şu mesajları verdi:
OLUMLU HAVA SÜRECEK
- “Yeni Alman hükümeti henüz Türkiye politikasını detaylandırmadı ama olumlu hava sürecektir. Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu konusunda Alman hükümetinden pek bir şey duymadınız. Türkiye, Suriye’den gelen terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Afrin’in ele geçirilmesinin de teröre karşı harekatın bir parçası olabileceğini değerlendiriyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getirilmemeli. Türk Askeri’nin Suriye’deki varlığı geçici olmalı.
- Almanya olarak Türkiye- AB görüşmelerinin kesilmesini istemiyoruz. Defacto donmuş olan bu görüşmelerin sürmesi gerekiyor, bu ilişki sayesinde Türkiye’nin çağdaşlaşması, AB müktesebatını alması mümkün olacak.
- 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü, 16 Temmuz’da Almanya Şansölyesi Merkel darbe girişimini kınadı ve Türk Hükümeti’ne desteğini açıkladı. Ben eşimle birlikte 15 Temmuz gecesi Ankara’daydım. Neler yaşandığını biliyorum. Bu durum Türkiyeyi sarstı, biz de bunu paylaştık. Her kim bundan sorumluysa, en sert şekilde cezalandırılmalı.
- Fetullah Gülen ve hareketinin AKP ve iktidarıyla uzunca bir süre birlikte hareket ettiği gerçeğini unutamayız. Böyle bir ortamda biz yabancıları mazur görmeniz lazım. Bir ortağın birden suçlu hale getirilmesini anlamamızın zor olduğunu sizin de anlamanız lazım. Ama bireysel kanıtlar sunulması gerekiyor.
ALMAN EKONOMİSİ ZEDELENİR
- Bosch şirketini tanıyorsunuz. Buradaki 7100 Alman firmasından biri, 17 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ürünlerinin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Türkiye ihracatının yüzde 1.5’ine tekabül ediyor. Bosch Türkiye bir hafta üretim yapmasa, Alman otomotiv endüstrisi durur. Türkiye olmadan Alman ekonomisi de AB ekonomisi de zedelenir.
- Vize serbestisi konusunda sözümüzü tutmak istiyoruz. Ancak bu konuda AB’nin yol haritasındaki 40 maddenin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan altısı eksik. En önemli eksik terörle mücadele ve olağanüstü hal kanunuyla ilgili düzenlemeler.”
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