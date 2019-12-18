‘Türkiye’nin üye olmama lüksü yok’

AB Başkanlığından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ticari anlaşmalar ve ticari olmayan konuları görüşmek üzere iki ayrı çalışma grubu ile Brexit Forumu oluşturulduğunu söyledi. Çalışma grupları, Türkiye’nin ve Türk vatandaşlarının, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması sonucu neler kaybedip, hangi haklarının saklı kalacağı üzerinde çalışıyor. Ankara Anlaşması ile bu ülkeye gidenlerin durumu ve Türkiye’deki İngiliz şirketlerinin hakları da bu kapsamda ele alınıyor. Dün yazılı ve görsel medyanın Ankara yöneticileriyle biraraya gelen Kaymakcı, Türkiye’nin AB üyeliği süreciyle ilgili ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin AB’ye üye olmama lüksü yok. Aksi halde Türkiye’nin çıkarlarını korumakta zorlanırız. Eğer gerçekten Avrupa ve ötesinde Türkiye güçlü bir aktör olmak istiyorsa AB üyeliği kaçınılmaz. Bunun gereklerini yapmamız, reform sürecini canlandırmamız lazım.”

Kaymakcı vize muafiyetiyle ilgili de, “Kişisel verilerin korunması ve terörle mücadele konusunda AB ile büyük ölçüde aynı noktadayız ama istisnalar konusunda AB katı davranıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu terörle mücadele ortamında biraz daha esneklik bekliyoruz” dedi.