Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: İlişkilerde olumsuzluk yaşanmaz

GEÇEN hafta askeri darbe ile Ömer el-Beşir’in iktidardan indirildiği Sudan’da halk sivil yönetim için gösterilere devam ederken, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, ülkedeki son durumu ve yeni dönemin Türkiye-Sudan ilişkilerini nasıl etkileyebileceğini Hürriyet’e değerlendirdi. Neziroğlu, Türkiye’nin Sudan’la ilişkilerinde olumsuz bir seyir beklemediğini vurguladı.

GÜVENLİK SORUNU YOK

Sudan’daki Türklerin ve büyükelçiliğin güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığını belirten Neziroğlu, “Burada yaşayan vatandaşlarımızla iyi bir irtibat ağı oluşturduk. Sürekli temas halindeyiz. Gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok. Burada lokanta, mobilyacı, araba tamircisi, perdeci, berber gibi çok sayıda Türk işletmesi var. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi” dedi. Türkiye ile Sudan arasında tarihten gelen kadim dostluğa da dikkat çeken Neziroğlu, şöyle devam etti:

HALK TÜRKİYE’Yİ SEVİYOR

“Sudan halkı Türkleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyor. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Yıllardır hem devletimiz kurumlarıyla, hem de sivil toplum kuruluşlarımız Sudan’a yardım ediyor. Özellikle de 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden sonra bu yardımlarda ciddi bir artış oldu.”

ANLAŞMALAR NE OLACAK?

Türkiye ile Sudan arasında daha önce imzalanmış askeri, ekonomik ve diğer ikili anlaşmaların yeni dönemde olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna da Büyükelçi Neziroğlu, “Anlaşmalara ilişkin süreci zaman gösterecek. Şu anda bir şey söylemek için çok erken. Askeri Konsey Başkanı’nın açıklamasından ve muhalefet partileri ve gruplarla temasından sonra insanların birçoğu evlerine döndü. Ancak halen sokakta bekleyen önemli bir kalabalık var. Süreç devam ediyor. Yeni hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Sudan’la ilişkilerimizde olumsuz bir seyir olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.

SUDAN İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIK

Türkiye-Sudan ilişkilerinin daha da ileriye gitme potansiyeli olduğunu belirten Neziroğlu, şunları söyledi: “Çünkü hiçbir ülke Sudan’a bizim kadar pazarlıksız ve içten yaklaşmaz, tecrübesini paylaşmaz. Halkın Türkiye sevgisi diğer önemli bir faktör. Biz Sudan için çok şey yaptık, yapıyoruz. Sudan’ın hassasiyetlerini hep önceledik. Tarım arazilerinde henüz sonuçlanmış bir süreç yok. Bu konuyu yine de TİGEM’le görüşmekte fayda var. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra Türkiye olarak Sudan’a verdiğimiz sözlerin birçoğunu yerine getirip, ciddi ilerlemeler kaydettiğimizi söyleyebilirim. Aynı hızı Sudan tarafından da bekliyoruz.”

‘SİVİL HÜKÜMET’ TAAHHÜDÜ

Sudan’ın başkenti Hartum’da askerlerin dün ordu karargâhı önündeki göstericileri dağıtma girişimi üzerine muhalif gruplar, halka meydanlara inme çağrısı yaptı. Gösterileri organize eden gruplardan Sudan Profesyoneller Birliği, ordu merkezi önünde gösterileri kırmaya yönelik müdahalelerin olduğunu belirterek, halkı eyleme destek olmaya davet etti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, karargâhın önünde oturma eylemi yapan göstericilerin dağılmaması üzerine askerlerin alandan çekildiğini aktardı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyelerinden Celaleddin eş-Şeyh et-Tayyib, Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile başkent Addis Ababa’da bir araya geldi. Tayyib, Askeri Geçiş Konseyi’nin, yönetimi sivil bir hükümete devredecekleri taahhüdünde bulunduğunu belirterek, Sudan’da yaşananların askeri darbe olmadığını ve halkın değişim talebi doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Hafta sonu ülkenin Darfur bölgesinin merkezi Nyla’nın 17 kilometre doğusundaki bir sığınmacı kampındaki protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.