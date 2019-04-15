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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.04.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na saldırı planlayan sanığın cezası 8 yıla çıkarıldı

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Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na saldırı planlayan sanığın cezası 8 yıla çıkarıldı

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na terör saldırısı yapmayı planlayan 33 yaşındaki terör sanığının cezasını 4 yıldan, savcının talebi olan 8 yıla yükseltti.

Lahey Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na terör saldırısı düzenlemeyi planlayan sanığın suçlu bulunduğu ve Hollanda Savcılığının daha önce talep ettiği 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, verilen kararda sanığın düşüncesinden ve DEAŞ'ın uygulama yönteminden uzaklaşmadığı, özellikle tekrarlama riski olduğu için toplumun güvenliğinin daha ağır bastığı ifade edildi.

Rotterdam Mahkemesi, ülkede terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan terör sanığına Kasım 2017'de 4 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, evinde, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, kalaşnikof tüfek, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında bomba yapımını gösteren kılavuz bulunan sanığın hapis cezası aldığı belirtilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sanık, Hollanda Savcılığının 8 yıl hapis talebinde bulunduğu 1,5 yıl önceki duruşmada, Başkonsolosluğa gelen kişilerin çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir şeyi yapmayacağını savunmuştu.

Savcılık geçen sene, AIVD'nin 2016'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişiyi seslerinden tespit ettiğini ve gözaltına aldığını belirtmişti.

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