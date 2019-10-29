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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

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Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hasta kabulüne başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Terör örgütünün kaçarken ateşe vererek kullanılamaz hale getirdikleri ilçedeki hastanenin onarım ve altyapı çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı. Terör örgütünün işgali döneminde kısıtlı sayıda sivile açık olan hastane, bölgenin terörden arındırılması ve onarımın tamamlanmasının ardından tüm sivillere şifa dağıtmak için hazır hale getirildi.

Acil servis, kadın doğum, dahiliye, çocuk hastalıkları, aile hekimi ve genel cerrahi bölümlerinin hizmete başladığı Tel Abyad Hastanesinde tercüman ve Suriyeli personelle birlikte 46 sağlık çalışanı görev yapıyor.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün bölgeden ayrılırken hastanenin bir kısmını yaktığını, hastane içerisindeki bazı malzemeleri beraberinde götürdüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Şanlıurfa Valiliğinin koordinasyonunda hastaneye gelerek incelemeler yaptıklarını ifade etti.

Hızlı bir şekilde Tel Abyad'daki halkın sağlık hizmetlerinden faydalanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkuş, şöyle konuştu:

"Hızlı bir şekilde hastanenin bir bölümünde tadilat yaparak, acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere kadın doğum, dahiliye, çocuk, genel cerrahi gibi branşlarda ultrason, dijital röntgen ve laboratuvar cihazlarının kurulumunu gerçekleştirerek hastanenin bir kısmında faaliyete başladık. Dün itibarıyla başladığımız bu faaliyet içerisinde çok fazla hastamız geliyor."

"BURADA BİR MEMNUNİYET OLUŞTU"

Emre Erkuş, özellikle acil sağlık hizmetlerine müracaatlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlandığını anlatarak, durumu ağır olan hastaların Türkiye'ye sevkinin yapıldığını belirtti.

Halkın verilen sağlık hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erkuş, "Halkın bize karşı teveccühleri çok fazla. Terör örgütü YPG/PKK'nın burada bulunduğu dönem içerisinde hastanedeki sağlık hizmetinden faydalanılırken bile ayrımcılık gözetilmiş, halk rahat değilmiş." dedi.

Emre Erkuş, halkın artık rahatça, ayrım gözetmeksizin sağlık hizmetine erişebildiğini aktararak, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını seferber edip buraya getirmemizle birlikte halk bizi alkışlarla karşıladı, burada bir memnuniyet oluştu. Devletimizin burada varlığını hissettirerek onlara en iyi şekilde hizmet vermek adına Sağlık Bakanlığının talimatıyla diğer genel müdürlüklerimiz buraya cihazlarını, personelini gönderdiler." diye konuştu.

Erkuş, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde Mehmetçiğe, Suriye Milli Ordusu askerlerine ve sivil halka hiçbir aksaklığa meydan vermeden sağlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Tel Abyad'daki hastanenin diğer kısımların onarılması ve eksikliklerin giderilmesi için mimar ve mühendislerin çalışma yaptığını söyleyen Emre Erkuş, bu çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Hastanede muayene olan Muhammet el İsa ise hastanenin yeniden faaliyete geçmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Türkiye'ye yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür eden İsa, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz sağlık hizmetlerini buraya getirdikleri için." ifadesini kullandı.

Muhammet Casim de Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek, "Türkiye buranın onarımını yaptı, doktor ve cihazlar getirdiler. Hasta olan çocuklarımızı getirdik, şu anda çocuklarımızın tedavisini yaptıracağız. Artık bundan sonra burayı emniyetli bölge olarak biliyoruz." şeklinde konuştu.

Hatice Hamiş de hastanenin yeniden faaliyete geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah Türkiye'den razı olsun. Allah sizi her beladan esirgesin." dedi.

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