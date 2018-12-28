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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.12.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi’nden önemli açıklama

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Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi’nden önemli açıklama

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli, Türkiye ile Hollanda arasında bir süre yaşanan gerginliğin Türkiye'nin girişimi ile bu yıl karşılıklı normalleşme sürecine dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye ile Hollanda arasında bir süre yaşanan gerginliğin Türkiye'nin girişimi ile bu yıl karşılıklı normalleşme sürecine dönüştüğünü belirterek, "İki ülke arasındaki sorunlu ilişkiler döneminden, eylül ayından itibaren şeffaf ve pozitif ajanda içerecek olumlu ilişki dönemine girdik." dedi.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, iki ülke arasında bu yıl başlayan olumlu diyalog ve normalleşme süreci ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasında karşılıklı anlayışla yol haritası çizildiğini belirten Dişli, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimi ile iki ülke arasındaki sorunlu ilişkiler döneminden, eylül ayından itibaren şeffaf ve pozitif ajanda içerecek olumlu ilişki dönemine girdik." dedi.

SORUNLARA YAKLAŞIM, ÇÖZÜM VE SONUÇ ODAKLI

Dişli, bu anlayış çerçevesinde her iki tarafın da ilişkileri daha üst düzeye çıkarma gayreti içinde olduklarına işaret ederek, bazı sorunlar olsa da anlayışın olumlu olmasından dolayı sorunlara yaklaşımın da çözüm ve sonuç odaklı olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 400 yıl önceye dayandığını hatırlatan Dişli, "Aile arasında bile bazen sıkıntılı dönemler oluyor. Değerli Bakanımızın çözümden yana olma yaklaşımı bu gelişmelere önemli katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Dişli, geçen ay Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etmesine dikkat çekerek, "Başkanımız ve Hollanda Başbakanı bu görüşmede şeffaf olma ve çözüm odaklı ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldılar." diye konuştu.

2019 yılında başta ticaret olmak üzere, turizm, kültür ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini beklediğini ifade eden Dişli, bunun tüm insanlığa ve iki ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Dişli ayrıca, yeni yılın Hollanda'daki Türk vatandaşlarına ve Hollandalılara mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

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