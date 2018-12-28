Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi’nden önemli açıklama
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli, Türkiye ile Hollanda arasında bir süre yaşanan gerginliğin Türkiye'nin girişimi ile bu yıl karşılıklı normalleşme sürecine dönüştüğünü belirtti.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye ile Hollanda arasında bir süre yaşanan gerginliğin Türkiye'nin girişimi ile bu yıl karşılıklı normalleşme sürecine dönüştüğünü belirterek, "İki ülke arasındaki sorunlu ilişkiler döneminden, eylül ayından itibaren şeffaf ve pozitif ajanda içerecek olumlu ilişki dönemine girdik." dedi.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, iki ülke arasında bu yıl başlayan olumlu diyalog ve normalleşme süreci ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
İki ülke arasında karşılıklı anlayışla yol haritası çizildiğini belirten Dişli, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimi ile iki ülke arasındaki sorunlu ilişkiler döneminden, eylül ayından itibaren şeffaf ve pozitif ajanda içerecek olumlu ilişki dönemine girdik." dedi.
SORUNLARA YAKLAŞIM, ÇÖZÜM VE SONUÇ ODAKLI
Dişli, bu anlayış çerçevesinde her iki tarafın da ilişkileri daha üst düzeye çıkarma gayreti içinde olduklarına işaret ederek, bazı sorunlar olsa da anlayışın olumlu olmasından dolayı sorunlara yaklaşımın da çözüm ve sonuç odaklı olduğunu dile getirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin 400 yıl önceye dayandığını hatırlatan Dişli, "Aile arasında bile bazen sıkıntılı dönemler oluyor. Değerli Bakanımızın çözümden yana olma yaklaşımı bu gelişmelere önemli katkı sağladı." ifadesini kullandı.
Dişli, geçen ay Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etmesine dikkat çekerek, "Başkanımız ve Hollanda Başbakanı bu görüşmede şeffaf olma ve çözüm odaklı ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldılar." diye konuştu.
2019 yılında başta ticaret olmak üzere, turizm, kültür ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini beklediğini ifade eden Dişli, bunun tüm insanlığa ve iki ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Dişli ayrıca, yeni yılın Hollanda'daki Türk vatandaşlarına ve Hollandalılara mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
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