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    Türkiye’nin kırmızı listeye eklediği Salih Müslim Brüksel’de

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    12.02.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    TERÖRLE mücadele alanındaki yaklaşım farklılıkları nedeniyle Türkiye’nin en fazla sorun yaşadığı Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan Belçika ile yeni bir kriz kapıda. İçişleri Bakanlığı’nın terör suçlamasıyla arananların yer aldığı kırmızı listeye dahil ettiği terör örgütü PKK’nın Suriye kolu Suriye Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş Başkanı Salih Müslim, Brüksel’de.

    PKK’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimleriyle yakın temasta olan Müslim’in, çarşamba günü Brüksel Basın Kulübü’nde, Afrin’de yürütülen operasyona ilişkin basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

    Toplantı Brüksel Kürt Enstitüsü’nin himayesinde yapılacak. Basın toplantısında ilişkin bildiride, Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’yla ilgili suçlayıcı ifade ve iddialar yer aldı.

    Basın bildirisinde, Türkiye’nin sınırlarını koruma hakkının olduğu mesajı veren ABD ve AB ile Suriye hava sahasını açan Rusya operasyona onay vermekle suçlandı.

    Müslim, son dönemde terör örgütü PYD’nin de taraflarından olduğu Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) çatısı altında faaliyet gösteriyor. ‘Kuzey Suriye Federasyonu’nun yönetim kurulu niteliğindeki TEV-DEM’in diplomatik ilişkilerinden sorumlu üyesi konumunda olan Müslim, özellikle operasyonun başlamasının ardından sosyal medya aracılığıyla verdiği Türkiye karşıtı mesajlarla dikkat çekiyor.

    Müslim son olarak Euronews televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik sert suçlamalarda bulunmuş ve ABD’nin kendilerine destek sağlamayı sürdürdüğünü söylemişti.

    Etiketler: salih müslim , pyd , ypg , brüksel
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