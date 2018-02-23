Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı isim Almanya'ya iade edildi

Alman vatandaşı 52 yaşındaki Kemal K. 2017 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.

Kemal K.'nın Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) örgütünde aktif olduğu, daha sonra Almanya'ya kaçtığı biliniyor. Alman basını Türkiye'nin iki cinayetle ilgili olarak aradığı K.'nın başına yaklaşık 350 bin euro ödül koyduğunu yazdı.

Habere göre 2007 yılında Almanya'ya sığınan Kemal K., Türkiye'nin iade talebinin incelendiği birkaç ay boyunca Baden Württemberg eyaletinde tutuklu kalmış, Almanya daha sonra Kemal K.'yi Türkiye'ye iade etmeme kararı almıştı.

Ukraynalı eşi olduğu için Kiev'e giden ve Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınan Kemal K.'nın şu anda Almanya'da olduğu belirtildi.

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