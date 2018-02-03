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    Türkiye’nin iade talebine ret kararı

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    03.02.2018 - 01:12 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’da Atina İstinaf Hâkimleri Konseyi, Türkiye’nin terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın iadesine ilişkin talebini reddetti.

    Savcı Efstathia Kapayianis, Fransa’nın Mehmet Doğan’a iltica hakkı tanıdığını, mülteciler ile ilgili 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin Yunan Anayasası’ndan üstün olduğunu, dolayısıyla Türkiye’ye iade edilemeyeceğini ileri sürdü. Ayrıca, Türkiye’ye iadesi halinde, Mehmet Doğan’ın işkence görebileceği ve hayatının tehlikeye girebileceğini iddia etti. Üç hâkimden oluşan Konsey, savcı Kapayanis’in Türkiye’nin iade talebinin reddedilmesi önerisini kabul etti. Aynı Konsey, Türkiye’nin yine DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat’ın iadesine ilişkin talebini 7 Şubat’ta görüşecek. Doğan, Özpolat ve daha 7 DHKP-C üyesi terörist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık 2017’deki Atina ziyaretinden 1 hafta önce Yunan polisi tarafından yapılan baskınlarda yakalanmışlardı. Hücre evlerinde, Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında saldırı hazırlığı yaptıklarını gösteren deliller bulunduğu ileri sürülmüştü.

    ‘KOMŞULUĞA YAKIŞMIYOR’

    Dışişleri Bakanlığı, “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır” açıklamasında bulundu.

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    Etiketler: gazetehaberleri , iltica , yunanistan
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