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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker SEZER
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye’nin iade ettiği gazeteci Hollanda’ya dava açıyor: Kadıköy’e geri dönmek istiyorum

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Türkiye’nin iade ettiği gazeteci Hollanda’ya dava açıyor: Kadıköy’e geri dönmek istiyorum

ANS Boersma, 17 Ocak’ta, 2015’te ayrıldığı ve El Nusra üyesi olduğu gerekçesiyle Hollanda’da gözaltına alınan Suriyeli erkek arkadaşının bu ülkeye kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle Hollanda’nın istihbarat paylaşımı üzerine ülkesine iade edilmişti.

Hürriyet’e konuşan Boersma, eski erkek arkadaşı Aziz ile 2013’te toplu taşıma aracında tanıştığını belirterek şunları anlattı: “Esad muhalifi olduğu için 2005’te hapse girmiş, 2011’de de çıkmıştı. İşkence gördüğünü anlatıyordu. Aralık 2012’de ise Türkiye’ye kaçmış.” Aziz’in El Nusra üyesi olduğuna dair suçlamaya yanıt veren Boersma, “Bu konuda onu savunmuyorum. Rejime muhalif olan örgütleri destekliyordu. O benim için rejimden kaçan birisiydi. Ancak benim El Nusra hakkında bir bilgim bulunmuyor” dedi. 2014’te Aziz’in Hollanda’ya gitmesine yardımcı olmak istediğini belirten Boersma, “Hollanda’da yanında kalacağı kişi olarak kendimi gösterdim ve vize dökümanına adresimi yazdım... Ancak o zaman Suriyelilere turist vizesi verilmiyordu. Sonra ne yaptıysa kendi başına yaptı. Türkiye’den Yunanistan’a kaçmış. Yunanistan’da ise sahte bir pasaportla uçağa binerek Hollanda’ya gelmiş” dedi. Boersma, Hollanda polisinin sorgusunda kendisine terör bağlantılı bir suçlama yöneltilmediğini, sadece ‘evrakta sahtecilik’ konusunda şüphelerin bulunduğunun ifade edildiğini belirtti. Haksızlığa uğradığını, Hollanda’ya dava açacağını söyleyen gazeteci, “Kadıköy’deki evime geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı göremeden, hiçbir eşyamı yanıma alamadan ayrılmak zorunda kaldım. Evdeki çiçeklerim kuruyor” diye konuştu.

BİLGİ NOTU

Het Financieele Dagblad (FD) gazetesi, Şubat 2017’den bu yana İstanbul muhabirliğini yapan Boersma’yı ‘Türkiye’deki rolü hakkında yeterince dürüst davranmadığı’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını duyurmuştu. Sınır dışı edilmeden önce basın kartının kopyasıyla Bakırköy’e 2019 yılı için ikametini yenilemeye giden Boersma, hakkındaki iade talebi nedeniyle ülkesine gönderilmişti.

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