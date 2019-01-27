Türkiye’nin iade ettiği gazeteci Hollanda’ya dava açıyor: Kadıköy’e geri dönmek istiyorum
ANS Boersma, 17 Ocak’ta, 2015’te ayrıldığı ve El Nusra üyesi olduğu gerekçesiyle Hollanda’da gözaltına alınan Suriyeli erkek arkadaşının bu ülkeye kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle Hollanda’nın istihbarat paylaşımı üzerine ülkesine iade edilmişti.
Hürriyet’e konuşan Boersma, eski erkek arkadaşı Aziz ile 2013’te toplu taşıma aracında tanıştığını belirterek şunları anlattı: “Esad muhalifi olduğu için 2005’te hapse girmiş, 2011’de de çıkmıştı. İşkence gördüğünü anlatıyordu. Aralık 2012’de ise Türkiye’ye kaçmış.” Aziz’in El Nusra üyesi olduğuna dair suçlamaya yanıt veren Boersma, “Bu konuda onu savunmuyorum. Rejime muhalif olan örgütleri destekliyordu. O benim için rejimden kaçan birisiydi. Ancak benim El Nusra hakkında bir bilgim bulunmuyor” dedi. 2014’te Aziz’in Hollanda’ya gitmesine yardımcı olmak istediğini belirten Boersma, “Hollanda’da yanında kalacağı kişi olarak kendimi gösterdim ve vize dökümanına adresimi yazdım... Ancak o zaman Suriyelilere turist vizesi verilmiyordu. Sonra ne yaptıysa kendi başına yaptı. Türkiye’den Yunanistan’a kaçmış. Yunanistan’da ise sahte bir pasaportla uçağa binerek Hollanda’ya gelmiş” dedi. Boersma, Hollanda polisinin sorgusunda kendisine terör bağlantılı bir suçlama yöneltilmediğini, sadece ‘evrakta sahtecilik’ konusunda şüphelerin bulunduğunun ifade edildiğini belirtti. Haksızlığa uğradığını, Hollanda’ya dava açacağını söyleyen gazeteci, “Kadıköy’deki evime geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı göremeden, hiçbir eşyamı yanıma alamadan ayrılmak zorunda kaldım. Evdeki çiçeklerim kuruyor” diye konuştu.
BİLGİ NOTU
Het Financieele Dagblad (FD) gazetesi, Şubat 2017’den bu yana İstanbul muhabirliğini yapan Boersma’yı ‘Türkiye’deki rolü hakkında yeterince dürüst davranmadığı’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını duyurmuştu. Sınır dışı edilmeden önce basın kartının kopyasıyla Bakırköy’e 2019 yılı için ikametini yenilemeye giden Boersma, hakkındaki iade talebi nedeniyle ülkesine gönderilmişti.
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