‘Türkiye’nin garantörlüğü elzem’
Kıbrıs’ta BM’nin bir hafta süren mekik diplomasisinden sonra istişarelerde bulunmak üzere KKTC’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin garantörlüğünü ‘modası geçmiş’ olarak değerlendirenlerin ihanet içinde olduğunu söyledi.
Resmi temaslarına başlamadan önce dün Karpaz yarımadasında halkla buluşan Çavuşoğlu, “Maalesef, garantörlüğü modası geçmiş diyen tipleri görmekten üzüntü duyuyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in iki yıl önce kendisine, “İki devletli çözüme gidelim, ben seçime gidene kadar gizli tutalım” dediğini de anlattı.
DENİZ ALTINDAN ELEKTRİK GELECEK
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla korumaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye’den deniz altından kabloyla elektrik getirilmesi çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı, Gazimağusa kentine bir başkonsolosluk açılacağının da müjdesini verdi. Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya gelecek. ◊
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