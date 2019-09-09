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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkiye’nin garantörlüğü elzem’

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
‘Türkiye’nin garantörlüğü elzem’

Kıbrıs’ta BM’nin bir hafta süren mekik diplomasisinden sonra istişarelerde bulunmak üzere KKTC’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin garantörlüğünü ‘modası geçmiş’ olarak değerlendirenlerin ihanet içinde olduğunu söyledi.

Resmi temaslarına başlamadan önce dün Karpaz yarımadasında halkla buluşan Çavuşoğlu, “Maalesef, garantörlüğü modası geçmiş diyen tipleri görmekten üzüntü duyuyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in iki yıl önce kendisine, “İki devletli çözüme gidelim, ben seçime gidene kadar gizli tutalım” dediğini de anlattı.

DENİZ ALTINDAN ELEKTRİK GELECEK

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla korumaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye’den deniz altından kabloyla elektrik getirilmesi çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı, Gazimağusa kentine bir başkonsolosluk açılacağının da müjdesini verdi. Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya gelecek. ◊ 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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