Türkiye’nin eleştirisi haklı

AB, 2016-2017 için öngörülmüş ilk dilimin tamamını tahsis etmiş ve sözleşmeye bağlamış durumda. Ödenen miktar ise 2.47 milyar Euro düzeyinde. Bu da 6 milyar Euro’nun ilk yarısına yönelik ödemenin tamamlanmadığını net şekilde gösteriyor. 2018-2019 için planlanan ikinci 3 milyar Euro’luk dilimin 2.96 milyar Euro tutarındaki bölümü tahsis edilmiş, bunun 1.7 milyar Euro’luk kısmı ise sözleşmeye bağlanmış durumda. Yapılan ödeme ise henüz sadece 750 milyon Euro.