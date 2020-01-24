Türkiye’nin eleştirisi haklı
Suriyeli mültecilere yönelik 6 milyar Euro’luk mali desteğe ilişkin veriler, Ankara’nın şikâyetlerinde büyük ölçüde haklı olduğunu ortaya koyuyor.
AB, 2016-2017 için öngörülmüş ilk dilimin tamamını tahsis etmiş ve sözleşmeye bağlamış durumda. Ödenen miktar ise 2.47 milyar Euro düzeyinde. Bu da 6 milyar Euro’nun ilk yarısına yönelik ödemenin tamamlanmadığını net şekilde gösteriyor. 2018-2019 için planlanan ikinci 3 milyar Euro’luk dilimin 2.96 milyar Euro tutarındaki bölümü tahsis edilmiş, bunun 1.7 milyar Euro’luk kısmı ise sözleşmeye bağlanmış durumda. Yapılan ödeme ise henüz sadece 750 milyon Euro.
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