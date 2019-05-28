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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.05.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Brüksel'de anlatıldı

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Brüksel'de anlatıldı

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AB üyesi ülkelerin daimi temsilciliklerinin genişleme ve Türkiye'den sorumlu görevlileriyle bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'le ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz yetki alanı sınırlarına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz." dedi.

Erciyes, AB üyesi ülkelerin daimi temsilciliklerinin genişleme ve Türkiye'den sorumlu görevlileriyle Türkiye'nin Brüksel'deki AB Daimi Temsilciliğinde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'deki siyasi ve hukuki durum hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erciyes, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığını ifade etti.

AB'nin daha önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamanın tek tarafın iddialarını içerdiğine dikkati çeken Erciyes, "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz yetki alanı sınırlarına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz." diye konuştu.

Erciyes, birbirleriyle çelişen deniz yetki alanı sınırlarına ilişkin iddialar söz konusu olduğunda, AB'nin uluslararası bir mahkeme gibi davranarak üye ülkenin iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışamayacağını vurguladı.

AB'nin başka üye ülkeler arasında deniz hukukuna ilişkin benzer sorunlar yaşandığında bu şekilde bir tahkim rolü üstlenmediğine ve bunun yeni bir yaklaşım olduğuna dikkati çeken Erciyes, AB'nin tutumunun uluslararası hukukla bağdaşmadığının tekrar altını çizdi.

Toplantıya, Türkiye'nin AB  Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de katıldı.

Erciyes, Brüksel'deki temasları kapsamında AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Kabine Şefi Clara Martinez Alberola, Kabine Şefi Yardımcısı Richard Szostak,  AB Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Orta Asya Direktörü Thomas Mayr Harting ve Batı Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye Direktör Yardımcısı Angelina Eichhorst ile de görüştü.

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