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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraf: AP
12.09.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Türkiye'nin de destek olduğu büyük FBI operasyonu

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Türkiye'nin de destek olduğu büyük FBI operasyonu

ABD'nin gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin de destek verdiği siber dolandırıcılıklara yönelik reWired isimli operasyon kapsamında 281 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplamda neredeyse 3.7 milyon dolar ele geçirildi.

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, ABD ve diğer ülkelerde, sahte e-posta ve havale yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen reWired isimli operasyonda toplam 281 kişi gözaltına alındı.

Bu kapsamda ABDde 74 gözaltı yapılırken; Türkiye, Nijerya, Gana, Fransa, İtalya, Japonya, Kenya, Malezya ve İngiltere'de de gözaltına alınan kişiler olduğu belirtildi.

Operasyonda, sadece sahte havale işlemlerinde yaklaşık 118 milyon dolar ele geçirilirken, toplamda neredeyse 3.7 milyon dolar ele geçirildi.

TÜRKİYE VE 8 ÜLKE DAHA DESTEK VERDİ

Genellikle işyerlerini hedef alan uluslararası e-posta sahteciliği yapan çeteyi çökertmeye yönelik aylar süren ABD yönetimindeki reWired operasyonuna Türkiye, Fransa, İtalya, İngiltere, Nijerya, Gana, Kenya, Malezya ve Japonya da destek verdi.

Açıklamada, bu siber dolandırıcılıklarda sıklıkla şirketin finans kaynaklarına erişimi olan çalışanların hedef alındığı ve çalışanların, aslında çetenin kontrolünde olan hesaplara havale yapmaları için kandırıldığı belirtildi.

DÜNYA GENELİNDE 26 MİLYAR DOLAR ZARAR

Siber Suçlarla Mücadele Dairesi (IC3), 2013'te business email compromise (BEC) isimli sahte e-posta ve havale ile yapılan dolandırıcılıkları resmi olarak takibe aldı.

Dünya genelinde son beş yılda dünya genelinde 26 milyar dolar zarar meydana gelirken, ABDde de ise 10 milyon dolar zarar meydana geldiği açıklandı.

Öte yandan, FBI Direktörü Christopher Wray operasyonla ilgili, "Gerçekleştirilen reWired operasyonu ile BEC dolandırıcılıklarını organize eden suçlulara net bir mesaj gönderiyoruz: Kim olursanız olun peşinizde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SADECE İŞYERLERİNİ HEDEF ALMIYORLAR

Açıklamada, BEC isimli yöntemi kullanan dolandırıcıların sadece işyerlerini hedef almadığı belirtildi.

Dolandırıcıların, gayrimenkul alan kişileri veya yaşlıları da hedef alarak, çetenin kontrolünde olan banka hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıklarına yer verildi.

Ayrıca, kişilere gelen e-postaların her zaman tanıdıkları ya da güvendikleri birinden gelmiş gibi göründüğü vurgulandı.

 

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