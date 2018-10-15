AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, resmi ziyaret için bugün Ankara’ya geliyor. Avramopoulos, ziyaret öncesinde önemli mesajlar verdi:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi AB üyeliği konusunu bir referanduma götürebileceğini ifade etti. Ayrıca Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin tam üyelik süreciyle ilgili samimi olmaları gerektiği çağrısını yaptı. Sizce AB, Türkiye’nin Birliğe tam üyeliği konusunda samimi mi?

Ben her zaman Türkiye’nin Avrupa yolculuğuna inandım, ve Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda ilerlemesinin ve Avrupa’ya yakınlaşmasının zamanı geldi. Türkiye ve AB her zaman ortak oldular ve ortak olarak kalmalılar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kısa bir süre önce eğer müzakereler ilkeli bir biçimde yürütülürse Türkiye’nin tüm müzakere başlıklarını altı ay içinde açıp kapama kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Sizce bir süredir dondurulmuş olan müzakereler tekrar nasıl başlayabilir?

Öncelikle Türkiye’nin katılım müzakerelerinin askıya alınmadığını ifade edeyim. Ben geldiğimiz noktanın Türkiye’yi AB’ye yakınlaştıracak gerekli reformları yapması için uygun bir dönem olduğunu düşünüyorum.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

AB’nin Türkiye ve Rusya arasındaki en son İdlib anlaşması hakkında görüşü nedir?

Rusya ve Türkiye Devlet Başkanlarının İdlib için vardıkları anlaşmanın tam olarak uygulanması son derece önemli. Bu anlaşma sivil hayatları ve altyapıyı korumalı, kesintisiz ve sürdürülebilir insani yardım akışı sağlamalı, ve Suriye için kapsayıcı, inandırıcı, sürdürülebilir siyasi çözüm sağlayacak sürecin yeniden başlamasını sağlamalıdır. Türkiye Suriye’deki anlaşmazlığın tırmanışını durduran çabalarından dolayı takdir edilmelidir.

MÜLTECİ ANLAŞMASI

2016 yılı Mart ayında AB ve Türkiye, Suriye ve diğer milliyetlerden Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden düzensiz göçmen akımını durdurmayı hedefleyen bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma imzalandığından beri neler değişti?

AB-Türkiye Anlaşması göç konusundaki işbirliğimizde bir dönüm noktası oldu. Mart 2016’da yürürlüğe girdiğinden bu yana, özellikle deniz yoluyla Avrupa’ya düzensiz göç kayda değer oranda azaldı.

AB ve Türkiye arasındaki anlaşmanın bir başka önemli kısmı AB’nin Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler için kullanılmak üzere 6 milyar Euro tahsis etmesiydi. Ancak Türk hükümeti henüz bu ödemenin ikinci kısmını alamadı. Sizce Türkiye’ye bu ödeme ne zaman yapılacak?

Aslında ilk 3 milyar Euro’luk kısım aktarıldı, ve bu yaz AB üyesi devletlerle yapılan anlaşma uyarınca, bu programın kesintisiz devam edebilmesi için 3 milyar Euro olan ikinci kısım da sağlanacak. Türkiye’nin bu kadar büyük bir Suriyeli mülteci toplumuna ev sahipliği yaptığı için takdir edilmesi ve sürekli desteklenmesi gerekiyor.

AB tarafından Türkiye’de insan hakları, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü konularında eleştiriler yapıldı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

Dünyanın her yanında vatandaşlar demokratik toplumlarda haklar, özgürlükler ve kurallara dayalı sürdürülebilir istikrar ve refah içinde yaşamak isterler. Ben Türkiye’nin Avrupa yolculuğuna devam edeceğine ve Avrupa’ya yakınlaşacağına inanıyorum.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE SERBESTİSİ

AB-Türkiye Anlaşması’nın bir bölümü en geç Haziran 2016’nın sonuna kadar Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasıydı. Vize serbestisine ilişkin durum nedir?

Türk mercilerinin vize serbestisi konusunda çalışmaya devam etme hususunda verdiği pozitif sinyalleri takdir ediyorum. Türkiye’nin önerisi henüz yerine getirilmemiş bir dizi kritere ilişkin ilerleme sağlayacaktır. Nihayetinde Türkiye 72 kriterin tamamının yerine getirildiğini göstermek durumundadır. Komisyon ve kişisel olarak ben, o ana ulaşana kadar desteğimizi devam ettirmeye hazırız. Türk vatandaşları için vize serbestisi önemli bir güven mesajı olacaktır ve Türkiye’nin Avrupa perspektifine yeni bir boyut daha açacaktır.