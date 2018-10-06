Türkiye’nin AİHM listesinde sürpriz
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi geçen yıl mayısta dolan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine geçecek ismin belirlenmesine yönelik süreçte bir sürpriz yaşandı.
Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) ilettiği üç isimden oluşan son listede yer alan isimlerden biri adaylıktan çekildi. Bu çekilme, listeye ilişkin olumsuz durumu değiştirme potansiyeli taşıyor. Türkiye’nin tezleri kabul görürse listenin ‘resmen reddedilmesi’ söz konusu olmayacak.
Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Selami Kuran’ın yer aldığı listenin, 27 Eylül’de Paris’te yapılan mülakat sonrasında reddedilmesi yönünde AKPM’ye tavsiyede bulunulması görüşü öne çıktı. Komitenin görüşü AKPM Genel Kurulu’ndan onay almadığı sürece resmiyet kazanmıyor. Türkiye, birbuçuk yıldır süren ve tam bir sorun yumağına dönüşen süreçte bir listesinin daha reddedilmesini önlemeye çalışırken Prof. Kuran adaylıktan çekilme kararı aldığını AKPM’ye bildirdi.
ÜÇ İSİM ZORUNLU
AKPM Genel Kurulu’na onay için üç isimden oluşan bir liste sunma zorunluluğu var. Türkiye, Kuran’ın çekilmesiyle birlikte listedeki isim sayısı ikiye düştüğünden komitenin görüşünün de kadük olacağı tezini işliyor. Türkiye’nin bu tezi kabul görürse komitenin görüşü resmiyet kazanmadan geçersiz olacak aksi halde ise komitenin listenin reddedilmesine yönelik tavsiyesi AKPM Genel Kurulu onayına sunulacak. Listenin onaya sunulması halinde reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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