Türkiye'nin 3. iade talebine ret!
Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3. iade talebini de reddetti.
Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3. iade talebini de reddetti.
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