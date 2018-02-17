Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'na sert tepki

Sözcü Aksoy, Kocias'ın, bir TV kanalına yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanı Kocias'ın dün bazı basın organlarına yansıyan ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı "barışçı olmayan davranışlarda" bulunabileceğine yönelik ifadelerinin "kaygı verici ve esefle karşılandığını" vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, birkaç gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu görüşme hakkında Başbakanlığımız tarafından yapılan basın açıklamasından da görüleceği üzere görüşmede, Ege Denizi'nde komşumuz Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyduğumuz, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştır. Nitekim, görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada cereyan eden görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin pekiştirilmesi üzerinde durulmuştur."

Aksoy, bu çerçevede, Türkiye'nin Ege'deki gerginliğin azaltılması taraftarı olduğuna dikkati çekerek, "Ancak, maalesef görünen o ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı (Kocias), siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir. Dolayısıyla, Sayın Başbakanlar (Yıldırım ve Çipras) arasındaki görüşmedeki müşterek temennilere uygun biçimde Yunan Dışişleri Bakanı’nı aklıselime davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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