Türkiye’den 'yabancı savaşçı' adımı

Terör örgütlerine katılım ve bu örgütlerde eğitimi alınması çoğu ülkede suç olarak kabul ediliyor ve cezaya tabi. Türkiye’nin resmen onayladığı protokol, henüz bu adımı atmamış ülkelerde de bu unsurların ceza mevzuatlarına eklenmesini öngörüyor.

Ek protokole taraf olan ülkeler, ‘bir kişinin terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmesini kısmen veya tamamen mümkün kılacak maddi kaynağı’ suç kapsamına almakla yükümlü. Maddi kaynağın, kısmen veya tamamıyla bu amaçla kullanılmasının amaçlandığını bilerek sağlanması ve toplanması da belgede suç unsuru olarak nitelendiriliyor.

41 ÜLKE İMZALADI

Türkiye’nin yanı sıra, aralarında Fransa ve İtalya’nın da yer aldığı, 11 ülke tarafından onaylanan belgede, ‘terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmek’ şu şekilde tanımlanıyor: “Bir terör suçunu işlemek veya işlenmesine katkıda bulunmak veya terör eğitimi vermek veya almak amacıyla seyahat eden bir kişinin milliyetinden ya da ikamet yerinden farklı bir ülkeye seyahat etmesi.”

AK’de 2015’te imzaya açılan, 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren ve şu ana kadar 47 üye ülkeden 41’inin imzaladığı ek protokol, her gün her saat faaliyette olacak temas noktaları oluşturulmasını öngörüyor. Yabancı savaşçılar konusunda AK üyesi ülkeler arasında bilgi değişiminde bulunulması da belgenin unsurları arasında yer alıyor.