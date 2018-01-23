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    Türkiye'den üçüncü hamle: İade edin!

    İHA
    23.01.2018 - 22:28 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Yunan mevkidaşı Stavros Kondonis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin 3. kez resmen iadesini istedi.

    Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Yunan mevkidaşı Stavros Kondonis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin 3. kez resmen iadesini istedi. Uçar, Yunan bakana darbeci askerlerin “insan öldürmek ve öldürmeye teşebbüs” suçlamalarının bulunduğu yeni bir dosya verdi. Uçar yaptığı açıklamada, “Yunanistan’dan darbecilerin iadesini istiyoruz. Yunan yargısından son delilleri de göz önüne alarak öncekilerden farklı karar vermesini bekliyoruz” dedi.

    YENİDEN  İNCELENECEK

    Yunan tarafı, 8 darbecinin Yunanistan'da yargılanmalarını önermişti ancak Uçar bu konu için "Makul görünmüyor biz iadelerini talep ediyoruz" dedi.
    Yunan bakan, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemelerini kararlaştırdığını belirtti ve Yüksek Mahkeme’nin askerlerin suçlu olup olmadıkları konusuna girmeden karar verdiğini söyledi.

    Edinilen bilgilere göre, 8 darbecinin 4’ü, 15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında kullandıkları 2 helikopterden açılan ateş sonucu 1 kişiyi öldürürken, 2 kişiyi de yaraladılar. Bu deliller Yunan yargısı tarafından yeniden incelenecek.

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