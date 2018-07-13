Türkiye’den NATO’ya üç yeni katkı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye’den NATO’ya üç yeni katkı
GeriDünya Türkiye’den NATO’ya üç yeni katkı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Güven ÖZALP - Sevil ERKUŞ
13.07.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Türkiye’den NATO’ya üç yeni katkı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Türkiye’den NATO’ya üç yeni katkı

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar üzerine yeniden gündeme gelen “NATO’dan uzaklaşıyor mu” tartışmaları sürerken, Ankara, İttifak’a yeni katkılarda bulunmaya hazırlanıyor. NATO’nun Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Türkiye’nin NATO’ya katkılarının artacağını belirterek, İttifak’ın yeni komuta yapısı için Ankara’nın da önerilerde bulunduğunu söyledi. İldem, NATO’nun kara unsuru komutanlığı yeniden oluşturulurken İstanbul’daki kolordunun bu yapıya tahsis edilmesinin önerildiğini belirtti.

Bu bağlamda, 3’üncü Kolordu Komutanlığı’nın kapasitesinin artırılarak NATO’nun hizmetine sunulması gündemde. Büyükelçi İldem, Irak’ta başlatılacak olan eğitim misyonuna bir Türk komutan yardımcısı atanması ve TSK’nın Irak güvenlik birimlerinin eğitimi için personel göndermesinin gündemde olduğunu söyledi. Katkının detayları önümüzdeki dönemde belirlenecek. Genel Sekreter Yardımcısı, NATO misyonlarına katkı kapsamında Türkiye’nin, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü’nün komutanlığını 2021 yılında üstleneceğini teyit etti. Bu gücün komutanlığı yıllık rotasyon sistemine dayanıyor.

ANKARA ADIMLARINI HIZLANDIRDI
Savunma harcamalarında NATO’da en önemli katkı ABD’den geliyor. ABD’nin savunma harcamaları bu yıl yüzde 3.50 seviyesinde ancak farklı hesaplama yöntemleriyle bu oran yüzde 4.2’ye kadar yükselebiliyor.

Hedefi yakalayan diğer ülkeler Yunanistan, Estonya, Birleşik Krallık ve Letonya. Bu ülkelere 2018 sonuna kadar Polonya, Litvanya, Romanya’nın katılması öngörülüyor. Türkiye, 2014’te yüzde 1.5’in altında olan oranını yüzde 1.68 düzeyine yükseltti. Trump’ın eleştiri oklarının hedefi olan Almanya’nın oranı ise yüzde 1.24.

Ekipmana yatırımda ise Türkiye 2014’e göre en belirgin artışı yapan ülkeler arasında. Türkiye’nin savunma harcamaları içinde ekipmana yatırımı 2014’te yüzde 25 düzeyindeydi. 2018’de ise bu oran yüzde 31.55’e çıktı. NATO’nun bu alandaki hedefi yüzde 20.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

Hapis cezası alan eski başbakan Şerif Pakistan'a dönüyor

'NSU davası bir son değil'

Çin'de patlama: 19 ölü