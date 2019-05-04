Türkiye’den NATO törenine Rum boykotu
Yeni NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) General Tod Wolters’ın görevi General Curtis Scaparrotti’den devralması için yapılan resmi törene Türkiye’nin tepkisi damga vurdu.
NATO askeri kanadının devir teslim törenine çoğu aynı zamanda İttifak üyesi olan Avrupa Birliği ülkelerini de davet etmesi diplomatik krize neden oldu. Krizin kökeninde AB üyesi olan ancak NATO üyesi olmayan ve Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) temsilcilerinin de davetliler arasında yer alması yatıyor.
NATO’nun askeri kanadının, GKRY’nin de dahil olacağı bir program yaptığı duyumunu alır almaz gerek sivil gerekse askeri kanat nezdinde girişimde bulunan Türkiye, durumdan rahatsızlık duyduğunu ve değişiklik yapılmaması halinde törene katılmayacağını NATO yetkililerine iletti. Programdan sorumlu olan askeri kanat ise davetin geri çekilemeyeceğini bildirdi. Askeri kanadın program değişikliğine gitmemesi üzerine Türkiye, örneğine pek rastlanmayan bir şekilde, katılmama kararı alarak töreni boykot etti. Türkiye’nin GKRY konusundaki tavrında ve hassasiyetinde yıllardır herhangi bir değişiklik yok. Bu durumun hem sivil hem de askeri kanatça bilinmesine karşın programa GKRY’yi dahil edecek şekilde düzenleme yapılması soru işaretlerine neden oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle