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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
08.07.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği

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Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i tebrik etti.

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  • Miçotakis tek başına iktidara geldi
  • Miçotakis tek başına iktidara geldi
  • Miçotakis tek başına iktidara geldi
  • Miçotakis tek başına iktidara geldi
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Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta "Yunanistan'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Miçotakis'in liderliğinde hükümetin kurulmasıyla, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temenni edildiğini belirten Aksoy, "Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ SAĞ LİDERİ

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND oldu.

Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı


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