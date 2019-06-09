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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP (temsili)
09.06.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisinde yangın

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Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisinde yangın

Türkiye'nin Mersin limanından İsrail'e gelen Panama bandıralı kargo gemisinde Hayfa limanı yakınlarında çıkan yangın, İsrail Deniz Kuvvetlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA muhabirinin İsrail ordusu basın ofisi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarında demirli yabancı bir kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İsrail polisi ve Deniz Kuvvetlerinin müdahale ettiği belirtildi. Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve gemideki mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.     

Herhangi bir can kaybının rapor edilmediği yangının boyutuna ve gemide hasar olup olmadığına ilişkin detayların henüz netleşmediği ifade edildi.     

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, kargo gemisinin Panama bandıralı olduğu, cuma günü Mersin limanından hareket ederek İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanına geldiği aktarıldı.     

Yangının gemide bulunan bazı yolcular tarafından çıkarıldığı iddia edilen haberlerde, gemideki durumun kontrol altına alındığı ve olayın terörle bağlantısı olmadığı kaydedildi.     

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