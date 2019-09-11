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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.09.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Türkiye'den "İdlib'deki saldırılar acilen durdurulsun" çağrısı

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Türkiye'den "İdlib'deki saldırılar acilen durdurulsun" çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib iline yönelik saldırılarının acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Arslan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisinde devam eden İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'nci oturumunda konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, İHK'nın açılışında yaptığı konuşmada dile getirdiği özellikle İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyinde devam eden "askeri tırmanışa" ilişkin kaygılarına katıldıklarını belirten Arslan, "Biz, kendi askerlerimizin dahi hayatını riske atarak İdlib'de rejim ve destekçilerinin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını engellemek için elimizden geleni yaptık. Eğer bu saldırılar acilen durdurulmazsa İdlib'deki insani trajedinin yansımaları 2015'te yaşananlardan çok daha ağır olacak." dedi.

Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerindeki krizlere de değinen Arslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden "acımasız ablukasının" Gazze halkının en temel insan haklarına ağır darbe indirdiğini, Myanmar'da da Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinin Türkiye için ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

BMden ABD, Rusya ve Suriye açıklaması
BM'den ABD, Rusya ve Suriye açıklaması

AB YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRSİN

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararların ruhuna aykırı olduğunun altını çizen Arslan, Türkiye'nin Keşmir sorununun ilgili BM kararları doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasında barışçıl şekilde çözülmesini istediğini kaydetti.

Arslan, dünyada en çok mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını anımsatarak, Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak, Birliğin mültecilerin yükünün paylaşılması yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

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