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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.12.2018 - 21:33, Son Güncelleme:

Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı

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Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığınca, Fransa'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından başkent Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirlerarası yollarda tedbirli davranmaları istendi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolara ilişkin bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı.

Fransa'daki ekonomik koşulları protesto etmek amacıyla başlatılan "sarı yelekliler" adlı toplumsal hareketin, ülke çapındaki sokak eylemlerini sürdürdüğünün hatırlatıldığı duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bugüne dek cereyan eden olaylarda, Fransa'nın farklı şehirlerinde, şehirler arası yolların trafiğe kapatılması, barikatlar oluşturulması, otoyol gişelerinin işgali, son olarak 1 Aralık günü Paris'te şehrin en işlek caddelerinde yürüyüş, barikat kurma, araba yakma ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya varan eylemler yeniden yaşanmıştır. Üçüncü haftasına giren eylemlerin bugüne kadarki bilançosuna göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 850'den fazla kişi yaralanmıştır. Yaralananlar arasında yaklaşık 150 güvenlik mensubu bulunmaktadır.

17 Kasım'dan bu yana devam eden ve şiddet dozu artmakta olan sokak eylemleri nedeniyle, Fransa'da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Yine mevcut koşullarda, otoyol ve şehirler arası yollarda yapılan yol kapama eylemlerini dikkate alarak tedbirli davranmaları önerilmektedir."

Türk vatandaşlarının olayların gelişimiyle ilgili yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve Fransız makamları ile Bakanlığın, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ve Fransa'daki Başkonsolosluklarının yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda bulunduğunun vurgulandığı duyuruda, vatandaşların ihtiyaç halinde Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Duyuruda, 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne Fransa’dan " 33 180 146335", Türkiye'den ise " 90312 292 29 29" telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

PROTESTOLAR

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

Eylemciler, dün sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirmişti.

Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 158'i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralanmış, bin 81 kişi gözaltına alınmış ve 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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