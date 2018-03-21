Türkiye’den BM'nin OHAL belgesine sert tepki
TÜRKİYE, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin’in ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) tedbirlerine ilişkin raporuna “Bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla bire bir örtüşen, asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur” diyerek sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerini, özellikle de milletimizin demokratik yaşamına ve ülkenin bekasına kasteden 15 Temmuz 2016 terörist darbe girişiminin insan haklarına etkisini tamamen göz ardı eden bu metin bir anlam ifade etmemektedir” dendi.
BM RAPORU SAVUNDU
Açıklamada Hüseyin’in Türkiye’nin davetlerine olumlu yanıt vermediği, BM birimlerine sunulan yüzlerce sayfa bilgi ve görüşü bilinçli olarak gözardı ettiği belirtildi. Dışişleri, "çarpıtılmış, taraflı ve yanlış bilgiler içeren bu metin kabul edilemez” ifadesini kullandı. BM Sözcüsü Steffan Durajic ise, raporu savunarak, Zeid Hüseyin yetkileri çerçevesinde görevini yaptığını söyledi. BM belgesinde, Ankara’dan geniş çaplı insan hakları ihlallerine neden olduğu iddia edilen OHAL’e son verilmesi çağrısı yapılmıştı.
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