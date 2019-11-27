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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.11.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı

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Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Uçakla geldikleri Tiran'dan kara yoluyla Dıraç'a geçen ekipler, vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak amacıyla yerel yetkililerle irtibat kurdu.

Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.

Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Bölge insanı da Türk ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Deprem nedeniyle çevredeki bazı binalarda da ağır hasar olduğu görüldü.

TÜRK KIZILAY'DAN DEPREMZEDELERE YARDIM

Dün saat 03.55'te merkez üssü Dıraç şehri olan 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Bosna Hersek'ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, burada kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu.

Türk Kızılay Temsilcisi Özgür Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet haberinin alınmasının ardından, halihazırda Balkanlar'da bulunan Türk Kızılay delegasyonunun Bosna Hersek'ten bir ekiple yola çıktığını ve Arnavutluk'a ulaştığını ifade etti.

Bölgede ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Altınay, "Ankara'dan da iki tırlık yardım konvoyumuz yola çıktı. En kısa zamanda bölgeye ulaşacak. Yardım malzemelerimizin içinde çadır, battaniye, hijyen kitleri var." dedi.

Mümkün olduğunca insanların ihtiyaçlarını gidermeye ve yaralarını sarmaya çalışacaklarının altını çizen Altınay, "Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün kaldırdığı uçakla beraber bölgeye UMKE ekipleri intikal etti. Aynı şekilde AFAD ekipleri intikal etti ve Kızılay ekipleri de o uçakta yer aldı. Bölgede hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin organlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Altınay ayrıca Arnavutluk Kızılhaçı işbirliğinde bölgedeki yardımlara devam edeceklerini vurguladı.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5,5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250'nin üzerinde artçı sarsıntı oldu.

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