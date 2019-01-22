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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'da Taliban militanlarının askeri kampa dün düzenlediği terör saldırısını kınayarak Afgan hükümeti ve halkına taziye mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Vardak vilayetinin merkezi Maydan şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.     

Vardak vilayetinde dün 4 saldırgandan birinin bomba yüklü aracı askeri eğitim kampının girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti. Yetkililer, saldırıda 50 kişinin öldüğünü açıklamıştı.     

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